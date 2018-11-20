وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن سعادته لحضور احتفال سفارة فلسطين لدى البلاد بذكرى اعلان استقلال فلسطين، مشيدا بعمق العلاقات ومتانتها بين البلدين. وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس محمود عباس الى الكويت اخيرا كانت ناجحة. وقال الجار الله في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي اقيم بفندق جي دبليو ماريوت انا سعيد بتواجدي في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا لان فلسطين في قلوبنا ووجداننا جميعا ودائما القضية الفلسطينية قضية محورية فهي قضيتنا الأولى منذ أن طلعنا على هذه الدنيا ونحن نسعى إلى دعمها، وتعزيزها وان الموقف الكويتي الداعم لهذه القضية يتجلى ويتزايد سواء من خلال وجودها وعضويتها في مجلس الأمن أو من خلال الدعم الذي تقدمه الكويت للأشقاء في فلسطين. ولفت إلى أن الكويت تبرعت بـ 50 مليون دولار اخيرا لدعم موازنة السلطة الفلسطينية وهناك 42 مليون دولار لدعم عمل الاونوروا.

الموقف الكويتي

وأضاف أن الموقف الكويتي متواصل ونتمنى للأشقاء في فلسطين كل الاستقرار والتقدم والانتصار ونتطلع إلى أن تستأنف عملية السلام ليتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق آماله وتطلعاته المشروعة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأيضا يحقق الشعب الفلسطيني امله في العودة إن شاء الله وفي حفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مهنئا الفلسطينيين بهذه المناسبة الوطنية. وحول زيارة الرئيس محمود عباس إلى الكويت وما نتج عنها من مباحثات قال الجارالله الزيارة كانت إيجابية جداً وتم التطرق إلى دور ودعم الكويت الأشقاء في فلسطين وتم تكريم شخصيات كويتية من قبل الرئيس محمود عباس مبعث فخر واعتزاز لرجال الكويت الذين كرموا من قبل الرئيس محمود عباس وبحضور سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وحول موقف الكويت تجاه ما يحدث في غزة ومساهماتها في مجلس الأمن بهذا الخصوص أجاب الجارالله نحن نتشاور مع أشقائنا في فلسطين من خلال مندوب فلسطين في الامم المتحدة وهو على تواصل مع مندوب الكويت في مجلس الأمن ونتواصل أيضا مع أصدقائنا في مجلس الأمن لبلورة موقف داعم للأشقاء في غزة وفلسطين لان ما يحصل في غزة من مذابح وجرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهناك تدمير وأعمال وحشية تقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ونحن ندعم اشقاءنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام ولن نتردد على الإطلاق من بذل جهود سياسية ومادية لمواصلة هذا الدعم.

وبخصوص ما اذا كان العمل الخليجي لم يتأثر بالأزمة قال الجار الله منذ أن عقدت القمة الخليجية الأخيرة في الكويت وهذا النهج الكويتي المعروف بتوجيهات من سمو الامير الشيخ صباح الأحمد أن نضع الخلاف الخليجي في إطاره وان نسعى إلى أن نواصل عملنا الخليجي وآلياته حيث تجتمع اللجان الوزارية في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة في الكويت وبالتالي الحرص على الاستمرارية وإبقاء آلية مجلس التعاون موجودة، الحمد لله آلية المجلس فاعلة ومستمرة ومتواصلة.

العلاقات مع مصر

وبشأن ما تم مع الجانب المصري بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين مغردين قال الجارالله الاتصالات موجودة وسفير الكويت في القاهرة التقى أكثر من مرة مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية ونحن على تواصل مع السفير المصري في الكويت لتحديد موعد انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

واكد الجارلله صحة خبر انعقاد القمة الخليجية المقبلة في الرياض بحضور جميع الدول الخليجية، معربا عن تفاؤله بان يكون مستوى التمثيل عال خلال هذه القمة ما يجسد حرص قادة مجلس التعاون للحفاظ على التجربة الرائدة. وحول قراءته لانعقاد القمة في موعدها قال : نقرأ انعقادها في الرياض على انه أمل في عودة تماسكنا. وعن ما ذكر عن نية بعض الدول العربية اعادة فتح سفارتها في دمشق قال الجارلله ان الكويت لم تتقدم بطلب لاعادة فتح سفارتها في دمشق ولكن بحسب معلوماتنا بان هناك بعض اشقائنا من الدول العربية قد تقدموا بذلك ولن نستبق الاحداث فهناك سفارة سورية في الكويت والسفارة الكويتية في دمشق مغلقه ما يعني ان علاقتنا مجمدة وليست مقطوعة.

علاقات راسخة

ومن جانبه، وفي كلمة القاها امام الحضور اكد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ان العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من التقدم وستبقى راسخة في الأرض متجذرة كشجرة زيتون فلسطينية وشامخة كشجرة نخل كويتية، مشيرا إلى رسالتين الأولى للرئيس الفلسطيني محمود عباس بقوله ان القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة والرسالة الثانية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما قبل المصحف الشريف القادم من القدس الذي قدمه الرئيس عباس يوم الثلاثاء الماضي لسموه قائلا القدس لنا.

وأضاف طهبوب في كلمته ان زيارة الرئيس عباس للكويت أتت في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا بشكل عام وفلسطين بشكل خاص لتؤكد على خصوصية العلاقات الفلسطينية الكويتية في كل المجالات ولتؤكد حاجة فلسطين دائما للاستماع والاستشارة للآراء ونصائح حكيم العرب هذا اللقب ما فتئ الرئيس عباس يطلقه على سمو أمير البلاد الذي لا يألو جهدا في توحيد الأمة ولمَّ الشمل العربي وتقديم كل الدعم لفلسطين وشعبها. وأكد طهبوب ان زيارة الرئيس عباس للكويت كانت ناجحة وبامتياز على كل الصعد وكانت زيارة شكر وتقدير وعرفان وامتنان للكويت الشقيقة على وقوفها التام والصلب إلى جانب فلسطين وقيادتها وشعبها سياسيا وماديا وشعبيا.

وتحدث طهبوب عن الدور السياسي للكويت في إسناد كل ما يتعلق بقضية فلسطين في مجلس الأمن منذ انضمامها في يناير الماضي ورفضها كل الضغوطات التي لا ولن تثنيها عن إيمانها وقناعاتها ومبادئها، متداركاً اما شعبيا فهو الإسناد المنقطع النظير الذي يقدمه الشعب الكويتي للشعب الفلسطيني من خلال ممثليه في مجلس الأمة وعلى رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي يحمل قضية فلسطين أينما حل ويفضح سياسات الاحتلال أمام العالم اجمع.

