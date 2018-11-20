وطن النهار

قال القائم بأعمال السفارة السورية لدى الكويت د. غسان عنجريني ان هناك حوالي 200 الف مواطن سوري يقيمون في الكويت وأن هناك تضامنا كبيرا بينهم ويظهرون دوما انتماءهم لبلدهم سورية من خلال مبادراتهم في إعادة إعمارها عن طريق مشاريع يقيمونها في بلدهم، مشيرا الى ان هناك شركات سورية- كويتية بدأت بتقديم عروضها الخاصة بإعادة إعمار سورية بالاضافة لشركات كويتية - صينية

وكويتية أجنبية تقدمت بأفكارها لإعادة الاعمار.

وأضاف في تصريح على هامش احتفال السفارة السورية بذكرى انتصارات تشرين أمس الأول الذي اقيم بمبنى السفارة السورية بمنطقة مشرف انهم يحتفلون بيوم مميز لكل من يؤمن بقضايا الأمة العربية والانتصار الذي تحقق في حرب تشرين التحريرية ورفع راية الكرامة العربية عاليا وكسر أسطورة أن الجيش الصهيوني لا يقهر وأثبت أنهم واهون كبيت العنكبوت فقط، مضيفا كذلك أن العرب قوة اقتصادية وبشرية ولهم ماض وتاريخ وحضارة من حطين إلى تشرين.

وذكر أن هذه هي الذكرى الـ 48 للحركة التصحيحية التي قامت في سورية والذكرى الـ 45 لحرب تشرين التحريرية التي جسدت مفهوم البطولة عند العرب وجعلت العرب قوة لا يستهان بها. وقال السفير السوري ان الجالية السورية في الخارج جزء رئيس من هذه العملية حيث يشكلون قوة اغترابية كبيرة ترتبط جذورها في الوطن وتمتد أغصانها خارجة، مشيرا الى ان السفارة تقوم بجهود متتابعة بحيث لا يمكن أن تغلق طالما أن هناك فردا من أبناء الجالية مايزال خارجها وله معاملة عن طريق منظومة في السفارة مرتبطة مع وزارة الخارجية السورية، لافتا إلى وجود توجيهات من القيادة السورية بالاهتمام بجميع احتياجات المواطن السوري في الخارج. وأضاف أن السفارة تم تجهيزها بثلاث صالات تستوعب حوالي 450 مواطنا مع منظومة أجهزة حديثة لتنظيم الدور والطوابع الالكترونية.

وعما اذا كانت السفارة تميز بين أبناء الجالية بحسب توجهاتهم قال عنجريني ان المفاهيم الموجودة لدينا كسوريين لا تميز بين شخص وآخر، لافتا إلى أن المسلحين الذين تورطوا بشكل أو بآخر بعمليات داخل الأراضي السورية تمت المصالحة معهم وعمل تسويات لهم، ويوجد لدى السفارة في الكويت مكتب للتسوية لمن يشعر بأن لديه أي مشكلة أو عائق لعودته إلى وطنه، مشيرا إلى أن سورية وطن الجميع ويحتوي جميع أبنائه ويرغب برؤيتهم جميعا يشاركون في عملية إعادة إعمار الوطن، والسفارة لا تميز على الإطلاق ولا يسأل المراجع عن أي شيء ما لم يقل أن لديه مشكلة ونقدم له الخدمة التي يحتاجها.

وحول ما يذكر عن غلاء الرسوم القنصلية في السفارة قال ان سورية تصنف على أنها من أكثر بلدان العالم رخصا بالأسعار والمعيشة، والمواطن السوري يتمتع بامتيازات عديدة لا يحصل عليها في مكان آخر، وبامكان المواطن السوري أن يتجاوز هذه الرسوم بالسفر إلى سورية لانجاز معاملاته هناك بأسعار مخفضة جدا وهذا يحصل كثيرا على الرغم من أن رسوم الخدمات هنا في السفارة ليست كبيرة جدا. وذكر أن جميع أبواب التعاون مفتوحة مع دولة الكويت ولم نجد كسفارة سورية في الكويت الا كل تعاون وترحيب وكل طيب من الكويت قيادة وحكومة وشعبا، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتازة جدا ويتم تقديم جميع التسهيلات للسفارة ولأبناء الجالية السورية لدى الكويت.

وقال عنجريني ان الاقتصاد السوري عريق وناجح وهو يشكل قيمة استثمارية فاعلة وهناك اهتمام عالمي بالاستثمار في إعادة إعمار سورية، متمنيا أن يكون هناك اهتمام للشركات العربية في هذا الأمر. وبشأن شروط منح التأشيرات لسورية قال ان المواطن العربي مرحب به في سورية دوما ولا يلقى هناك سوى أطيب التعامل ولكن بسبب الأوضاع الأمنية السائدة فقد تم فرض تأشيرة دخول على جميع السياح والزائرين لسورية بحسب مبدأ المعاملة بالمثل، ومع ذلك ولإيمان سورية بالقومية والمحبة العربية فان اجراءات التأشيرات بسيطة جدا ويمكن الحصول عليها من السفارة أو من المطار لدى الوصول ولا تستغرق سوى دقائق.

