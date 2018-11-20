وطن النهار

تحت رعاية وحضور السفير الشيخ د. أحمد الناصر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أقيم مساء يوم أمس حفل الاستقبال الأول للخريجات والخريجين الكويتيين الدارسين في الجمهورية الفرنسية، وذلك في مقر اقامة السفيرة الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي.

وفي كلمة القاها امام الحضور وجه د.أحمد الناصر كلمة شكر الى جميع القائمين على تنظيم هذا الحفل وكل من ساهم في احياء فعالياته، كما قدم الشكر والامتنان الى كل القطاعات الفرنسية الحكومية والأهلية التي ساهمت في تيسير أمور الكويتيين الدارسين في الجمهورية الفرنسية الصديقة طوال قرابة الخمسة عقود الماضية، كما أثنى على عمل ومتابعة سفارتي البلدين الصديقين وبجهود المكاتب الملحقة، وعلى رأسهم المكاتب الثقافية في عاصمتي البلدين الصديقين.

وأضاف الناصر قائلاً: «نحتفل اليوم بهذا التجمع الذي شمل كوكبة من خريجي الجامعات الفرنسية المرموقة بعظيم الفخر والاعتزاز»، مؤكداً أن العلاقات الكويتية-الفرنسية تاريخية وعريقة ولها ركائز ثابتة ومتجذرة، وأن ما اكتسبوه الخريجين من قيم وتجارب خلال فترة تواجدهم في فرنسا، دون شك، يمثل قيمة مضافة وامتداد للمبادئ والرواسخ التي عمدت العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وجميعها ثوابت تُطعّم الأجهزة المختلفة التي يعملون بها لخدمة وطننا العزيز.

انتشار اللغة

وفي تصريح للصحافيين قال الناصر إن اللغة الفرنسية في الكويت لم تعد مجرد نواة بل تشعبت وأصبحت شجرة لها فروع وتنوعت الاختصاصات ولم تعد كما كانت منذ 30 عاما حيث كان الطلبة الكويتيون يدرسون المواد الأدبية فقط.

وأكد أن العلاقات الكويتية-الفرنسية علاقات عريقة وتاريخية ومتشعبة وأحد جوانبها هو الجانب الثقافي والتعليمي، مشيرا الى أن التعاون التعليمي بين البلدين ليس وليد اليوم وانما يمتد الى أكثر من 45 سنة حيث تكونت أجيال نهلت ليس فقط العلم بل كذلك القيم الانسانية من خلال الدراسة في فرنسا.

ولفت الى أن الناطقين باللغة الفرنسية في الكويت كانوا مجموعة صغيرة والآن تشعبت وتزايد العدد حيث نجد عدداً كبيراً من حاملي الثقافة الفرنسية في الكويت يتقنون اللغة الفرنسية ويطعمون الجهات التي يعملون بها بالعلم والقيم والثقافة والمبادئ والسلوك التي اكتسبوها من خلال مكوثهم في فرنسا في مختلف القطاعات، مشيراً الى أنه قبل 30 عاما كانت الامور التي يبعث فيها الطلبة في المجال الأدبي والحكومة الآن رأت لتوسعة مجالات للابتعاث ونحن فخورين بطلباتنا وهم فيما مضافة في أي مكان يعملون فيه.

الجانب التعليمي

وحول وضع اللغة الفرنسية في الكويت والنصيحة التي يتوجه بها الى الدارسين للغة الفرنسية قال الناصر إن الأساس في تعلم أي لغة هو الاحتكاك بالشعب والبلد الأصلي والدراسة ولا يمكن أخذ الجانب التعليمي فقط من خلال الكتب ولكن من خلال الاختلاط مع الناس والاحتكاك ومعاشرة الشعب الفرنسي لكسب جوانب أخرى لا تغطيها الكتب الدراسية وهذا هو المهم والذي يبقى لان المواد التي تحتويها الكتب تتغير بتغير الزمن والثابت هو الذي يكتسبه الطالب من خلال الصداقات ومن خلال الاحتكاك بتجارب الآخرين.

وحول تخوفات البعض من أن الفرنسية لا تخدم مصالحه في الكويت التي تعتمد بالدرجة الأولى على اللغة الفرنسية قال الناصر كل لغة كنز لصاحبها بغض النظر عن مصدرها فاكتساب اللغة يعني اكتساب مدارك أخرى غير لغته الأم مشيرا الى اللغة الفرنسية بغض النظر عما تمتلكه من غزارة أدبية ومن عمق لغوي فهي لغة القانون وهي كذلك اللغة التي استمد منها دستور الكويت المستند من الدستور المصري الذي أساسه فرنسي ولذلك الكثير من فائقي خريجي القانون والمعيدين في كلية الحقوق في الكويت هم من خريجي الجامعات الفرنسية ونهلوا العلم من الجامعات الفرنسية فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمن يتعلم بالكويت وكذلك بتطبيقهم العملي في الميدان.

وحول المساهمات في توثيق العلاقات الفرنسية-الكويتية أجاب ان لبنة وحصى من عدة لبنات تكون سدا عنوانه الاعتدال والانفتاح على شعوب العالم واذا كانت لها صبغة فرنسية فأهلا وسهلا لانها صبغة قانون ونحن نفتخر في الكويت بأننا دولة قانون.

وعن دور الخارجية في اعادة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الكويتية أفاد أن الخارجية لها اختصاصاتها وفق مرسوم انشاء وزارة الخارجية عام 1961 و جميع أبعادها تتعلق بالأمور الخارجية ولكن توجه الدولة مع الانفتاح على جميع الثقافات وبالأخص الفرنسية وأخيراً افتتح قسم لتعلم اللغة الفرنسية في جامعة الكويت وهذا اكبر دليل على هذا الانفتاح والتوجه الحكومي ومؤشر على اهتمام الحكومة بالثقافة الفرنسية.

ومن جانبها أعربت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي عن سعادتها بلقاء عدد من المواطنين الكويتيين الذين درسوا في فرنسا في مختلف المجالات العلمية، مشيرة الى أهمية بناء شبكة من الخريجين من المواطنين الكويتيين الذين يعرفون فرنسا جيدا وعايشوها لفترات واكتسبوا خبرات كبيرة ساهمت في بناء شخصياتهم، فالدراسة في فرنسا لها مذاق فريد، مشيرة الى جهودها المتواصلة لدعم وتعزيز اهتمام الشباب الكويتي للدراسة في فرنسا.

ولفتت ماسدوبوي في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الى أن وزارة التعليم العالي بصدد الانتهاء من تحديث قائمة بالجامعات الفرنسية المعترف بها في الكويت، مشيرة الى أنها تناقش مع وزارة التربية تطبيق سياسة جديدة لزيادة أعداد المدارس التي يستطيع الطلاب دراسة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.

وأوضحت أن أعداداً كبيرة من الفرنسيين يجمعها رابط بفرنسا وعلينا أن نغذي هذا الرابط ونعززه، مشيرة الى أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو تشجيع الدراسة في فرنسا والتي توفر أرضية ملائمة للفهم المتبادل.

الطلبة الكويتيون

وردا على سؤال حول عدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في فرنسا، أشارت الى أن عددهم في الوقت الحالي قليل الى حد ما وذلك بسبب سوء فهم بين مسؤولي الجامعات في البلدين وهذا ما أدى الى انخفاض حاد في أعداد الجامعات الفرنسية المعترف بها في الكويت، لافتة الى وزارة التعليم العالي تعمل الآن على زيادة أعداد الجامعات الفرنسية المعترف بها في الكويت.

وبخصوص المناورات العسكرية المشتركة «لؤلؤة الغرب» قالت انها تهدف الى تحسين وتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية لجيشي البلدين حيث تقام كل أربع سنوات بمشاركة آلاف العسكريين الكويتيين والفرنسيين والاليات الفرنسية، مشددة على أن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على المناورات التي تبدأ يوم 22 الحالي، موضحة أن كبار الزوار سيأتون ما بين يومي 28 - 29 نوفمبر.

وبخصوص الأسبوع الكويتي في فرنسا، أوضحت أن الأسبوع سيقام في بداية مارس من العام القادم بمشاركة شركات كويتية.

يذكر ان الشيخ الدكتور احمد الناصر خريج جامعة السربون بباريس.

