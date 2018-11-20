وطن النهار

التقى السفير المصري لدى البلاد طارق القوني أمس بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله حيث تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثانية عشر من اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين المقرر عقدها بالكويت في ديسمبر المقبل. وأكد القوني على ما تمثله اللجنة المشتركة من محطة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في المحافل الاقليمية والدولية المعنية، فضلاً عن التباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت وسبل تطويرها، وأوضح أن الدورة المقبلة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة بين البلدين، وأن الجانبين يعملان حالياً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز مقررات الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة بما يتناسب مع أهمية العلاقات القائمة بينهما. وشدد القوني على عمق واستراتيجية الروابط التي تجمع بين مصر والكويت وتجذر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية عدم الانسياق وراء التجاوزات الصادرة عن البعض عبر عدد من المنابر الاعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الأصوات الفردية لن تستطيع النيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مثمناً في هذا الاطار على التصريحات الايجابية لكل من رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس النواب المصري ونائب وزير خارجية الكويت، بالاضافة الى ما لمسناه في الأيام الأخيرة من رفض الغالبية العظمى من الشعبين المصري والكويتي لأي محاولة لتعكير العلاقات بين البلدين. وأكد السفير المصري أن أي اساءات في حق الدول وشعوبها غير مقبولة، مشيرا الى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب التركيز على دفع العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات.

