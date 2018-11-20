وطن النهار

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية محمد السبيعي عن العمل على انهاء مشكلة او ازمة التسجيل في التأمين الصحي للوافدين بالقريب العاجل عبر اجتماع سيعقد خلال الأيام القادمة مع الشركة المتعهدة باستقبال الطلبات عاشت مراكز الضمان الصحي حالة من الفوضى الكبيرة مع توافد المئات من المقيمين لانجاز معاملات التأمين الصحي تمهيداً لتجديد اقاماتهم.

ورغم ان هذه المشكلة تكررت للعام الثاني على التوالي الا ان المراجعين اكدوا انهم لم يلتمسوا اي اهتمام لمعاناتهم اليومية محملين وزارة الصحة المسؤولية للحالة التي وصلوا لها بالاضافة الى الغرامات التي تفرض عليهم نتيجة انتهاء اقاماتهم لعدم اتمام معاملات التأمين الصحي.

وكشفت مصادر صحية مخاطبة الوزارة لشركة الخدمات العامة بوقف تقديمها خدمة انجاز المعاملات المتميزة السريعة، التزاماً بملاحظات ديوان المحاسبة، الأمر الذي جعل الفوضى تسود والطوابير تمتد الى أكثر من نصف كيلو متر، في مشهد متكرر أمام مراكز تسجيل واصدار بطاقات الضمان والتأمين الصحي في الجابرية وخيطان ومنطقة الصباح.

المراجعون اكدوا انهم لم يعتادوا مثل هذا الأمر في الكويت، داعين الوزارة لوضع حلول عملية للموقف التي وضعت فيه المراجعين.

