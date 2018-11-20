وطن النهار

انتهت هيئة شؤون ذوي الاعاقة من تركيب اجهزة البصمة الجديدة في مختلف القطاعات والادارات في حولي والسالمية والصباحية والصليبيخات، حيث تم نقل بصمات جميع الموظفين والموظفات.

واكد مدير إدارة نظم المعلومات هنادي المبيلش في الهيئة، امكانية موظفي القسم المعني الاطلاع على جميـع بصمات الموظفين في الإدارات الداخلية والخارجيـة وطباعة التقارير، مشيرة الى ان مشروع البصمة تضمن تبصيم جميع موظفي ادارات حولي بواقع 300 موظف والصباحية 600 موظف والسالمية 400 موظف والصليبيخات 1500 موظف. واشارت في تصريح للصحافيين الى نقل البيانات الخاصة بالموظفين وبناء قاعدة بيانات جديدة ونقل جميع بصمات الموظفين عليها بعد التأكد والمقارنة بالبيانات الموجودة في إدارة الشؤون الإدارية.

واضافت انه تم انجاز تركيب أجهزة البصمة في جميع الإدارات التابعة للهيئة وعددها 7 أجهزة في مبنى الهيئة بحولي و2 جديدين و 3 اجهزة في مجمع جنوب الصباحية ومثلها في مركز التأهيل المهني بالسالمية بالإضافة إلى تركيب كاميرتي مراقبة لحماية أجهزة البصمة من التلف.

وذكرت انه تم إضافة بعض التعديلات على نظام البصمة المستخدم في الهيئة من قبل إدارة الشؤون الإدارية، منها ربط جميع تقارير حضور وانصراف موظفي الإدارات الخارجيـة السالمية، الصليبيخات، والصباحية في النظام المستخدم حاليًا، وإضافة خاصية الخصومات عن طريق النظام ، حيث يقوم النظام باحتساب دقائق التأخير والغياب ونسيان البصمة بصورة آلية.

وأكدت المبيلش ان المرحلة التالية من مشروع البصمة سيشمل موظفي مركز التدخل المبكر للأطفال المعاقين في كل من منطقة السرة ومنطقة الجهراء وتركيب أجهزة بصمة، وذلك بناء على الدراسة التي تم اعدادها ليتم ربطها مع الهيئة.

