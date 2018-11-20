وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات خلال شهر اكتوبر الماضي، مشيرة الى انها بلغت 5114 حالة توزعت على إدارة الحضانة العائلية (1046) حالة، وإدارة رعاية الأحداث (541) حالة، وإدارة رعاية المسنين (3527) حالة.

وذكرت الاحصائية الشهرية أن إجمالي من في الحضانة العائلية بلغ (1046) حالة، توزعت على دار الأطفال (22 ) حالة، وبيوت الضيافة (60) حالة، وقسم الحضانة (262) حالة، وقسم متابعة شؤون الأبناء (117) حالة، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج (34) حالة.

واوضحت الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن شهر اكتوبر بلغ (541) حالة، توزعت على الاستقبال (2) حالة، والضيافة الاجتماعية (2) حالة، ودار الملاحظة (6) حالات، والرعاية الاجتماعية (25) حالة، والتقويم الاجتماعي (13) حالة، والمراقبة الاجتماعية اختبار قضائي (335) حالة، والمراقبة الاجتماعية نيابة الأحداث (106) حالات، والمراقبة الاجتماعية البحث الاجتماعي (28) حالة.

وبينت أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ (3527) حالة، منها (12) حالة في الرعاية الإيوائية، (950) حالة في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم، أما عن عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة للهيئة فقد بلغ عددها (37) تقريرا. فيما بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من بطاقات الأولوية ذكورا وإناثا إلى (482) حالة.

