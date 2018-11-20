وطن النهار

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان المجتمع المدني امتد لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ان المجاميع الهندسية اشهرت اتحادها من دولة الكويت وكذلك إقامة مؤتمرهم.

مضيفة في الاحتفالية التي أقيمت أمس بمناسبة مرور 20 سنة امس والتي جاءت برعاية اميرية مؤكدة دعم «الشؤون» كل عمل مهني. إن جمعية المهندسين من اعرق الجمعيات في البلاد وهناك تعاون معها سواء على مستوى عمالة وطنية او وافدة متمنية ان يكون خلال العام المقبل مشروع لتوطين العمالة الوطنية في القطاع الهندسي وما تحتويه من مهن بالتعاون مع الجمعية اضافة الى تطلعات لوضع مناهج للمهن الجديدة باستخدام التكنولوجيا لتخريج دفعات جديدة تحاكي المستقبل وكويت جديدة في 2030. وذكرت ان الباب مفتوح لجميع الجمعيات المهنية لتطبيق مبادرات مماثلة لمبادرة المهندسين بالتعاون مع القوى العاملة حيث الهدف هو توحيد الاجراءات للعمالة في الكويت. واثنت على جهود المهندسات الكويتيات اللاتي جبن العالم لنقل خبراتهن وتجاربهن حيث لهن كل الدعم المطلوب لتولي مناصب.

وعن توصيات مواجهة تداعيات الامطار مثل ماجرى الاسبوع الماضي والصادرة عن الجمعية قالت الصبيح: إن اللجنة التي شكلت سيكون فيها عضو من الجمعية للنظر والاخذ فيها.

وفي كلمتها تحدثت الصبيح: «ان الاتحاد الهندسي الخليجي منظمة خليجية مهنية تهدف الى تعزيز دور المؤسسات الهندسية الخليجية من خلال المشاركة في اعداد التشريعات الهندسية، والأنظمة والقوانين، بالاضافة الى قواعد مزاولة المهنة، وأيضاً من خلال الحفاظ على الأخلاق والفضائل، وتعزيز المستوى الوظيفي لتلبية متطلبات البناء والتنمية، ورعاية المهندس الخليجي والعمل على رفع مستواه الفني والمهني، بالاضافة الى رعاية شؤونه، متمنية للجميع التوفيق والسداد ومزيدا من الازدهار لتوحيد العمل الهندسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير أنظمة ومزاولة المهنة الهندسية، فكل دول المجلس تواقة الى أن تكون لدينا أنظمة مهنية موحدة، ولم لا فكل ما لدينا متشابه الى درجة التطابق سواء كان بيئيا أو بشريا. بدوره اكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل على اهمية هذه الاحتفالية التي تعود بنا الى أيام تأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي في 30 أبريل 1997 كأول منظمة هندسية خليجية تجمع تحت مظلتها جميع زملاء المهنة الهندسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددا على اهمية احتفاليتنا بهذا التأسيس برعاية سامية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذا الحضور الرفيع من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة هند صبيح براك الصبيح كممثلة لسموه، حيث نجدد معا اهتمام دولة الكويت الكبيرة في توحيد مسيرة العمل الهندسي العربي الخليجي، فشكرا لكم يا سيدي سمو الأمير على كريم الرعاية والدعم لأبنائكم واخوانكم المهندسين. وقال العتل ان هذه الرعاية السامية ليست بجديدة على مواقف دولة الكويت، فكلنا يعرف ويعلم جهودها الملموسة لرأب الصدع الخليجي والتصدي لكل الزوابع والعواصف التي قد تواجه العمل الخليجي بقيادة حكيمة يمثلها قائد الانسانية وراعي حفلنا هذا سمو الأمير، مبينا بان حينما نعود الى مراحل تأسيس هذا المحفل الهندسي الخليجي نستذكر أيضا جهود زملائنا الرواد الذين حرصوا على أن ينتقل وخلال سنوات قليلة الملتقى الهندسي الخليجي الى اتحاد هندسي يعمل على تحقيق التميز للمهندس الخليجي ويطور نظم وممارسات مزاولة المهنة الهندسية ويساهم في تطوير مجتمعاتنا الى جانب تعزيز دور المهندس الخليجي عربيا وعالميا، وهذا ما لمسناه جميعا في استمرار هذه المسيرة التطوعية المباركة وفي هذا الاطار نود أن نثمن جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية لاستشعارها أهمية دعم الاتحاد والعمل على اشهاره رسميا في دولة الكويت لتتاح لنا فرصة الانضمام الى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية كواحدة من أكبر منظمات المجتمع المدني لدول الخليج العربية، فالمهندسون شريحة تكاد تكون الأكبر وسط شرائح المهنيين في دول الخليج العربية.

مسيرة حافلة

من جهته اكد الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي د. كمال بن عبدالله آل حمد انه في ابريل 1997 منذ اكثر من 20 عاما انطلقت مسيرة الاتحاد الهندسي الخليجي، مشيرا الى الرؤية التي حددت من خلالها مسارنا التي ركزت على المهندس والارتقاء به نحو العالمية وتعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في تطوير ممارسة المهن الهندسية. واضاف ان مسيرة السنوات السابقة شهدت تحقيق الكثير من مشاريع الاتحاد وعقد العديد من المؤتمرات والندوات التي تهدف الى الارتقاء بمهنة الهندسة في دول المجلس.

واشار الى ان انجازات الاتحاد قد بدأت تأخذ موقعها على ارض الواقع لنخطو خطوات نحو بلوغ الرؤية فاننا مطالبون بالمحافظة على انجازاتنا السابقة وتطويرها حتى نكون كيانا هندسيا خليجيا مشتركا يسعى للريادة لتحقيق التميز للمهندس الخليجي وتطوير نظم ممارسة المهنة وحمايتها واكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي. وقال ان الاستثمار في المهندس الخليجي هو اعظم استثمار ولذلك ركز الاتحاد اهتمامه على تطوير التعليم الهندسي المستمر والتأهيل والتصنيف المهني.

ونوه الى ان المهندسين الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية، مضيفاً انه يجب ان لا ينحصر دور المهندسين الشباب بتسجيلهم في الهيئات الهندسية وانما يجب استثمار طاقاتهم ومواهبهم في احداث التغيير الايجابي في كل ميادين العمل. واوضح آل حمد ان اكثر ما يشغل بال المهندسين الشباب البحث عن فرصة عمل، مشيرا الى ان المطلوب من الهيئات الهندسية ان تتبنى سياسات وبرامج جديدة تعتمد افضل المعايير والممارسات العالمية في العالم. وختم قائلاً: تشرفنا في الحفل برعاية كريمة من صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وحرص سموه الدائم على ارتقاء بمهنة الهندسة في دول المجلس ومساندته الشخصية لانجاح اعمال الاتحاد الهندسي الخليجي.

