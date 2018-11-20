وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي أن الأمانة العامة للأوقاف حققت انجازات ضخمة في العديد من المجالات داخليا وخارجيا، خاصة المتعلقة بخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن أبنائه، ومثلت نقلة نوعية للعمل الوقفي في الكويت، مشيرا الى أنها تعد جهة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء به في شتى مجالاته، ويعود ذلك الفضل للواقفين والواقفات.

وأضاف العفاسي في كلمة له ممثلا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في افتتاح الملتقى الوقفي الـ25 والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف برعاية سموه على مدى يومين تحت شعار شعار «ربع قرن... في خدمة الوقف»، والذي يواكب احتفالية الأمانة بمرور ربع قرن على تأسيسها، أن «أمانة الأوقاف» ساهمت بحظ وافر، في البذل والعطاء لمساعدة الفقراء، والمعوزين، والمنكوبين، في شتى أنحاء العالم وليس في الكويت فحسب، بما يعزز موقع الكويت كمركز انساني عالمي، من خلال صناديقها ومشاريعها ومصاريفها الوقفية التي تعنى بالمساهمة في مجالات تنمية المجتمع، بالاضافة الى جهود الاغاثة للمنكوبين من كوارث الطبيعية والحروب، في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية الكويتية»، حيث يستعرض هذا الملتقى جوانب عريضة من عطاء الأمانة العامة للأوقاف على مر تاريخها ومحطات مهمة من مشاريعها التنموية المحلية والاقليمية والعالمية، ما يدعونا بصدق الى تقديم الأمانة كنموذج للمؤسسات الحكومية الناجحة والمتميزة في مجالها وهو الوقف، ويعزز ثقة المواطنين وخاصة الواقفين والواقفات بالأمانة العامة للأوقاف.

وأعرب العفاسي عن شكره جميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى، موضحا أنهم لم يألوا جهدا في تسخير الامكانيات جميع، وتذليل الصعوبات من أجل انعقاده واظهاره بهذه الصورة المشرقة المشرفة.

من ناحيته أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة، أن الملتقى الوقفي الخامس والعشرين، يتزامن مع حدث كبير تشهده الأمانة العامة للأوقاف وهو مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها، معرباً عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، على رعايته الكريمة لهذا الملتقى واهتمامه ودعمه المستمر لأنشطة ومشاريع الأمانة العامة للأوقاف والذي يمثل امتدادا لما تقوم به هذه الدولة المباركة للعناية بالوقف ودوره في خدمة المجتمع، كما تقدم بالشكر الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي ممثل راعي الملتقى، على حضوره الكريم واهتمامه ومتابعته المتواصلة من أجل اخراج الملتقى بالصورة المشرفة لدولة الكويت.

وأوضح الجلاهمة أن «أمانة الأوقاف» وعملت عبر قطاعاتها المختلفة على ارساء استراتيجية محكمة، وتبني رؤية استشرافية واضحة، يحدوها طموح كبير نحو التميز، وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي على المستويين المحلي والدولي.

وتابع: «ان الأمانة العامة يحثها الرغبة الأكيدة في الارتقاء بالدور الذي تمارسه في احياء سنة الوقف كأحد الأهداف الاستراتيجية للأمانة منذ انشائها، وترجمة هذا الهدف الى مشاريع وبرامج وقفية وتنموية تلبي حاجات المستهدفين منها في جميع الأماكن وشتى الميادين، حافزها في ذلك ايمانها الأكيد بمسؤوليتها في الدفع بحركة التنمية في وطننا العزيز الى الأمام، ووعيها الكبير بضرورة توفير احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وذلك في حدود شروط الواقفين، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا».

وقال الجلاهمة ان هذا الاحتفال يجسد في جوهره قراءة في ماض عريق، وحاضر مشرق، وفرصة لاستشراف المستقبل الواعد لهذه المؤسسة التي حققت انجازاً وتاريخاً مجيداً في مجال العمل الوقفي ترك بصمة واضحة على المستوى المحلي والدولي والاقليمي، توج بتكليف دولة الكويت - ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف - بمهمة «تنسيق جهود الدول الاسلامية في مجال الوقف»، بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الاسلامية، الذي انعقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في أكتوبر عام 1997، وذلك الانجاز ما كان له أن يتحقق الا بفضل من الله تعالى، وفضل الواقفين الكرام، والرعاية السامية التي لقيتها من لدن صانع النهضة الكويتية سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وأوضح الجلاهمة أن الملتقى - من خلال ما يتضمنه من فقرات ومحاور - يسعى لتسليط الضوء على تجربة الأمانة العامة للأوقاف ودورها المميز في خدمة الوقف على مدار خمسة وعشرين عاماً، بالاضافة الى استعراض أثر الوقف في خدمة المجتمعات، ويُبرز أيضاً الاشراقات الحضارية للوقف في العديد من الدول الشقيقة والصديقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والجمهورية التركية وغيرها، فضلاً عن استعراضه لنماذج خيرية وتطوعية لبعض المشروعات الوقفية العالمية في كل من أوروبا وآسيا وافريقيا.

وبدوره ألقى المفتي العام ورئيس المشيخة الاسلامية في جمهورية كرواتيا عزيز حسانوفيتش، كلمة ضيوف الملتقى مؤكدا أن الكويت بلد الخير والعطاء، مشيدا في الوقت ذاته بانعقاد الملتقى مبينا أنه سيكون ميدانا ونبعاً صافياً نستقي منه التجارب المفيدة والنًماذِج الملهِمَة، وتٌطرحُ فيه الأفكار والمقترحات، والتجارب الخيرية والانسانية النَاجَحة، والتي من شأنها تطوير مستوى العاملين في مجالات العمل الخيري والانساني.

