مرصد النهار

عام يمضي بعد الاخر ويستمر مسلسل تطاير الحصى على الطرقات بلا نهاية، ملف أنهكته الوعود التي تطلق دون التزام بالتنفيذ والتطبيق.

ظلت وزارة الاشغال لسنوات وهي تدور في فلك معضلة الحصى المتطاير بعد كل زخة مطر والجميع يتساءل: لم نعرف هذه المشكلة الا بالسنوات الاخيرة فيما كانت طرق الكويت كما عهدها الجميع صامدة بوجه مختلف الطقوس وظلت بصمودها حتى السنوات الاخيرة التي ظهرت بها مشكلة الحصى المتطاير وتاهت معها الاسباب.

وما بين الخلطة «الغير متماسكة» والمقاول «المتخاذل» والاشراف الضعيف تحولت طرقات الكويت الى مواجهة بالحصى بين السيارات التي تضررت وبين عناد الاشغال الذي شرخه حكم محكمة قبل عامين كسبه مواطن تضررت سيارته جراء الحصى المتطاير.

والغريب انه في نهاية عام 2016 اعلنت وزارة الأشغال العامة عن تخصيص وزارة المالية مبلغ 150 مليون دينار، على مدى 3 سنوات، ضمن الميزانية الجديدة لوزارة الأشغال، لمعالجة مشكلة الحصى المتطاير، موضحه أن «هناك خلطات اسفلتية جديدة سيتم استخدامها وتطبيقها في العقود القادمة للمشاريع الجديدة التابعة للطرقات، والمشرفة عليها وزارة الأشغال العامة.

لتعود الوزارة هذه الايام وتدافع عن نفسها بان خلطة الصلبوخ الجديدة لم يتم استخدامها حتى الآن في سفلتة الطرق حيث ان التطبيق واجه عدة مشكلات ولكي نعرف المشكلات لابد ان نعود لوعود وزراء الاشغال على التوالي.

عام 2014 نعود الى تصريحات الوزراء السابقين عن المشكلة في عام 2014 فقد أكد وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم أن مشكلة الحصى المتطاير قديمة نوعا ما حيث ان الوزارة لديها العلم بذلك وكانت تعمل للقضاء على هذه المشكلة، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة داخلية سابقة للجنة نظرا لتلف العديد من الطرق وقال كانت هناك اقتراحات لتطوير نوعية الاسفلت وتمت تجربة هذا النوع للاسفلت في منطقة النزهة، وتم كذلك وضعها على 500 متر على الدائري السادس للتجربة، مشددا على انه عند هطول الأمطار لم يتعرض الاسفلت في هذين المكانين لأي مشاكل أو تلف وذلك دلالة على أن نوعية الاسفلت التي تم وضعها للتجربة ممتازة.

وأفاد الابراهيم بأن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا ستقوم بعمل ودراسة الأسباب التي وراء تفاقم مشكلة الحصى المتطاير على الطرق ووضع تقرير مفصل يتضمن نوعية المواد التي استخدمت في سفلتة الطرق وأسماء المقاولين الذين قاموا بالعمل في تلك الطرق، وكذلك تحديد امكانية وجود تقصير من عدمه في عملية سفلتة الطرق، وعرض النتائج خلال شهر واحد من وقت تشكيلها، مؤكدا أن هذه اللجنة مختلفة عن باقي اللجان لأنه تمت اضافة جامعة الكويت ومعهد الابحاث ضمن اللجنة لكي تكون الدراسة شاملة وتكون فيها شفافية بوضع تصورات الجهات الأخرى بشكل كامل. وعن بيان شركة النفط حول جودة مادة البيتومين قال الابراهيم لا نستطيع أن نعلق على هذه البيانات الا عند انتهاء اللجنة من عملها ووضع الأسباب والحلول وسلامة مواصفات نوعية الاسفلت من عدمها، اضافة الى دراسة سلامة ما يأتي من شركة البترول، مبينا انه قبل اتخاذ أي قرار لابد من وجود دراسات من أصحاب المهنة، والهدف من ذلك ليس أن نطيب خاطر فلان أو علان ولا نريد تكرار الخطأ حيث ان ذلك مسؤولية بلد وسنعمل بمنهجية واضحة.

وفي العام 2016 أكد وزير الأشغال الأسبق علي العمير أن موضوع الحصى المتطاير في الشوارع محل اهتمام ومتابعة ومحاسبة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الأمر.

وأضاف خلال رده على أحد النواب في جلسة مجلس الأمة التكميلية أن الوزراء السابقين أحالوا موضوع الحصى المتطاير في الشوارع ومن اعتقدوا أنهم متسببون من المقاولين والشركات بعدم الالتزام بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع الى النيابة العامة.

وأوضح أن هذا الأمر منظور الآن أمام النيابة، مؤكداً عدم اخفاء أي معلومة في هذا الشأن.

وأضاف أن كل المستندات التي بحوزة وزارة الأشغال العامة بشأن هذه القضية هي تحت رقابة مجلس الأمة، مؤكداً استعداده للحضور الى لجان المجلس والتعاون معها.

وفي العام 2017 أكد وزير الأشغال العامة، عبدالرحمن المطوع، أن مشكلة «الحصى المتطاير» ستوضع لها خطة على ثلاث مراحل، لتشمل جميع طرق الكويت للقضاء على تطاير الحصى نهائيا.

وقال المطوع ان خطة القضاء على تطاير الأسفلت ستبدأ من الطرق السيئة جدا، وتذهب تصاعديا حتى تصل الى الطرق الجيدة، وهناك منهج جديد سيتم اتباعه، وهو ينطلق من التدقيق الكبير على المقاولين، الى جانب زيادة فترة الضمان من 5 الى 7 سنوات، ثم اعادة صياغة العقود على أن تشتمل على عقود للكميات ورقابة بشكل أكثر، اضافة الى تعديلات جوهرية سيتم اجراؤها على الخلطة الأسفلتية المعتمدة لدى وزارة الأشغال.

المواطنون واصلوا استياءهم من هذه المشكلة، لافتين الى خسائرهم الكبيرة جراء تكسر زجاج سياراتهم بسبب الحفر والحصى في الشوارع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل في الطرقات وتقديمهم للقضاء وعدم اقالتهم او قبول استقالاتهم وفتح المناقصات لتلك الطرقات.

