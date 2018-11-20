مرصد النهار

في سبيل القضاء على مشكلة تطاير الحصى قامت وزارة الأشغال بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L) لتصميم عدة خلطات اسفلتية لمعالجة هذه المشكلة، وتم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على طريق الدائري السادس من المحطة رقم (10.0) كم الى المحطة رقم (9.0) كم باتجاه الشرق الواصل الى المسيلة وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة، وكذا الأجواء المناخية المتنوعة حتى يتم رصد ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها والوصول الى الخلطة التصميمية المناسبة لطرق الكويت، واكدت الوزارة انه جار العمل بالخلطة الأسفلتية المعتمدة بكل مشاريع صيانة الطرق، معلنة وجود تنسيق مع وزارة المالية لادراج عقود الصيانة على مستوى جميع المحافظات، ليتم تعميمم الخلطة الأسفلتية الجديدة في جميع طرق الكويت.

ويبق السؤال المهم: ما النتيجة النهائية.. والاجابة تطاير الحصى مرة أخرى!!

