مرصد النهار

في حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويشرّع أبواب التقاضي أمام الجميع للتضرر، قضت المحكمة الكلية بالزام وزارة الأشغال بدفع مبلغ 5001 دينار لمواطنة نتيجة لما تعرضت له سيارتها من «الحصى المتطاير» وذلك على سبيل التعويض الموقت.

وألزمت المحكمة الوزارة بالمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت المواطنة تقدمت بدعوى قضائية بينت فيها ان «سيارتها قد تعرضت لأضرار بليغة وكبيرة نتيجة استعمالها الطريق المؤدي الى عملها في حولي من منزلها الكائن في منطقة مبارك الكبير وبالعكس، بسبب عدم صلاحية الطريق وكثرة العيوب والعقبات، وتطاير الحصى في الطريق»، مشيرة الى ان «الأضرار التي لحقت بالسيارة تمثلت بكسر زجاج النافذة الأمامية واحداث خدوش وضربات متفرقة من الدعامية الأمامية وجوانب السيارة، اضافة الى الأضرار المادية الأخرى والمعنوية المتمثلة في الأذى النفسي واللوعة والحسرة».

وانتدبت المحكمة خبيراً لاثبات الحالة، حيث قرر ان الطريق من الممكن أن يؤدي الى الأضرار المذكورة في السيارة.

