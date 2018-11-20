مال وأعمال

توقعت وزارة المالية تحقيق الاقتصاد الكويتي نمواً يقترب من 3% هذا العام بفعل التحسن في أسعار النفط وارتفاع الاستهلاك الخاص المدعوم بتحسن ثقة المستهلك مع وجود عدد من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ.

وأشار التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر أكتوبر 2018، أنه من المحتمل قيام الدولة بفرض ضريبة على التبغ والمشروبات السكرية نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المصدات المالية المريحة للدولة وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي فإن الدولة لم تضطر لخفض كبير في الانفاق بالإضافة إلى عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتوقع التقرير الذي استند لرؤية تقرير معهد التمويل الدولي الصادر في أكتوبر 2018 حول أداء اقتصاديات دول الشرق الأوسط في عامي 2018 و2019 إلى نمو الناتج غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4 في المئة، مستدركاً أن الميزانية العامة ستشهد فائضاً مالياً بنهاية العام المالي مع شمول عوائد دخل الاستثمار الخارجي وقبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وبين أنه من المتوقع أيضاً أن يتم تغطية عجز الموازنة في حال استبعاد دخل الاستثمار وبعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة من الاقتراض الداخلي، مع عدم الحاجة للاقتراض الخارجي.

وقال التقرير أن جهود الإصلاح في الكويت تهدف إلى ترشيد الإنفاق الجاري، وتعزيز الإنفاق الاستثماري بهدف دعم القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، فإن جهود الإصلاح، كما يشير التقرير، يحتاج إلى تسويق برامج الإصلاح، مع دور أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر. وطالما أن الدولة لا تعاني من ندرة رأس المال، فإن التركيز على الاقتصاد المعرفي ذو المحتوى التكنولوجي، يعتبر خياراً مناسباً.

وتطرق التقرير إلى وضع القطاع المصرفي في ظل أزمة الليرة التركية الأخيرة، مشيراً إلى أنه وبرغم سلامة القطاع المصرفي وملائته المالية، إلاّ أن تلك المصارف المنكشفة على تركيا، تحتاج بعض الاهتمام، وذلك في ظل تدهور الليرة التركية، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة التركية. مع المساهمة الإيجابية لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، في رفع مستوى الربحية للمصارف الكويتية في النصف الأول من عام 2018. وهو الأمر الذي يخلق إطاراً مريحاً لأي مصدر من مصادر عدم التأكد في النصف الثاني من عام 2018.

