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مال وأعمال

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الطقس والمال


قوس قزح يظهر فوق الحي المالي في كناري وارف في شرق لندن، في مؤشر لتقلبات الطقس والمال أيضا.


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