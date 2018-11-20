مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 11?03 نقطة ليبلغ مستوى 5099?88 نقطة بنسبة 0?22 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 140?3 مليون سهم تمت من خلال 4813 صفقة نقدية بقيمة 13?8 مليون دينار (نحو 45?54 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 27?77 نقطة ليصل إلى مستوى 4757?14 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 118?8 مليون سهم تمت عبر 3407 صفقات نقدية بقيمة 6?5 ملايين دينار (نحو 21?45 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3?6 نقاط ليصل إلى مستوى 5288?7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 21?4 مليون سهم تمت عبر 1406 صفقات بقيمة 7?3 ملايين دينار (نحو 24?09 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إعلان (بورصة الكويت) انتهاء الفترة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية المرحلية تطبيقا للفقرة (أ) من المادة (1-18) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) بوقف التداول في أسهم الشركات التالية إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوما.

