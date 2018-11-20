مال وأعمال

أعلن بنك الخليج نقل ملكية العقار الواقع في منطقة الفحيحيل موضوع حكم رسو المزاد الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 2012 بموجبه الوثيقة رقم 12258 الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر الحالي، وبذلك أصبح العقار المشار إليه ملكا للبنك.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، انه وبناء على قرار ادارة البيوع الصادر بتاريخ 15 يناير 2018 الذي يثبت أن إجمالي مبلغ مطالبة البنك ضد المدين، هي نحو 93 مليون دينار.

وتابع البنك، إن الاثر المالي الناتج عن الاستحواذ على العقار استرداد صافي لاصل دين بنحو 45?5 مليون دينار، ناقصا خسارة انخفاض القيمة بنحو 9 ملايين دينار، وبالتالي نتج عن هذه الصفقة زيادة في الارباح التشغيلية للبنك بنحو 36?5 مليون دينار.

