مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن ترتفع معدلات التداول العقاري للقطاع السكني بنسبة 30% مع نهاية الربع الثالث من العام القادم 2019 نتيجة للتطورات والتعديلات التي تمت علي القروض والتي اقرت اخيرا من قبل بنك الكويت المركزي لتفتح المجال بشكل اوسع للبناء السكني. وقالت المصادر لـ «النهار»: إن اقرار قانون الرهن العقاري سوف يحقق انتعاشاً ونمواً ايجابيا للسوق العقاري المحلي مبينةً أن التطورات سوف ترفع حجم التداولات إلي نحو 40 مليون دينار في اكتوبر المقبل مقارنة بحجم 30 مليون دينار سجلتها التداولات لشهر اكتوبر الماضي مؤكدة علي ضرورة تنمية السوق بفتح مجالات التمويل بشكل اوسع.

وتوقعت المصادر أن يتم ادراج مشروع قانون الرهن العقاري ضمن الدور التشريعي الحالي لإقراره ضمن الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنمية الموارد المالية للدولة وتعزيز الفرص امام القطاع الخاص في التنمية. ووفقا للمصادر انتهت اللجنة المشكلة برئاسة بنك الكويت المركزي، من إعداد مسودة مشروع الرهن العقاري، حيث يتوقع استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء بخصوص المسودة قريباً ويتبقى وجهة نظر الحكومة لدفع المشروع المقترح إلى تحقيق الهدف المقرر منه وهو أن تقوم البنوك بتقديم كامل مبلغ التمويل العقاري، مع احتفاظ المواطن بالمزايا التمويلية نفسها التي يحصل عليها في الوقت الحالي من بنك الائتمان، على قرضه المقسط، على أن تقوم الحكومة بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد.

وحسب المصادر سيتخلى بنك الائتمان عن دوره التقليدي في تمويل القروض المقسطة للمستحقين لصالح البنوك، مع استمرار المواطن في الحصول على المزايا الاقتراضية نفسها التي يتمتع بها حالياً مع «الائتمان» دون أي تغيير عليها، كما أن البنوك ستقوم بتغطية أي تمويلات عقارية إضافية يطلبها العميل.

ومن جانبه اكد نائب رئيس اتحاد العقاريين احمد الدويهيس أن اقرار مشروع قاون الرهن العقاري لن يكرر ازمة الرهن السابقة في حال رهن البيت لارتباط الزوجة مع زوجها في السكن من جهة ولاحتفاظ بنك التنمية والائتمان بالوثيقة، مبيناً أن مسودة القانون المقترحة ستؤدي إلى تعديل آليات القانون الحالي، حيث تقضي بالسماح للبنوك بتقديم خدمات التمويل العقاري كاملة، بما فيها منح التمويل المقسط المقدر بـ70 ألف دينار بدلاً من «الائتمان» للمستحقين من دون فوائد والتي ستتحملها الدولة.

وقال الدويهيس ان «الرهن العقاري» سيرفع سقف التمويل العقاري إلى مبالغ تتجاوز القيمة الإجمالية المقررة حالياً بحد أقصى 140 ألف دينار (موزعة بين قرض إسكاني بـ70 ألفاً وآخر مقسط بـ70 ألفاً) فيما سيترك لبنك الكويت المركزي صلاحية تحديد الحد الأقصى الجديد المسموح به للتمويل العقاري، والذي يمكن أن يحدد لاحقاً في اللائحة التنفيذية للقانون، مع البرنامج الزمني للتمويل وهو الأمر الذي يحقق تقدماً ايجابيا للسوق بشكل عام.

