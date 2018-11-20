مال وأعمال

أظهرت دراسة أجرتها شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشارك فيها 1655 شخصاً من البحرين والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة، أنه من المتوقع أنه سيحضر الشخص ما معدله أربع حفلات زفاف بين حفلات الزفاف محليا وتلك التي تتضمن السفر الى الخارج، وسيتم إنفاق ما يقارب 1,670 دينار لتغطية تكاليف حضور هذه الحفلات، لافته الى أن كلفة حضور حفل زفاف تبلغ ما يقارب 2.7 مليون دينار كويتي في المنطقة.

بالرغم من أن التخطيط لحفل الزواج وما يتضمنه من حجز قاعة الحفلة واختيار قائمة الطعام، وغيره يعتبر عنصراً أساسياً ومهماً في دعم الاقتصاد المحلي، إلا أن هناك تكاليف أخرى يتحملها الضيف على عاتقه عند قبول دعوة لحضور حفل الزفاف، وقد كشفت الدراسة أن حوالي 100 دينار يتم إنفاقها على احتفالات ما قبل الزفاف مثل حفلات الخطوبة، في حين يتم إنفاق ما يقارب 68 دينارا على هدايا للعروسين. وتتضاعف هذه التكاليف خاصة عندما يكون حفل الزفاف يتضمن السفر للخارج لينتج عن ذلك المجموع المتوسط من المصاريف ما يقارب 463 دينارا. وحسب ما جاء في الدراسة، فإن 48% من المشاركين أكدوا انهم لا يتسرعون بقبول الدعوة بسبب المصاريف المصاحبة لحضور الزفاف، بينما عبر 38% من المشاركين انهم يقبلون الدعوة بغض النظر عن التكاليف. ولكن التحدي الأكبر يكمن في قبول دعوة حفل زفاف يعقد في دولة أخرى، حيث أكد 60% من المشاركين انه من غير المرجح أن يقبلوا الدعوة بسبب التكاليف المصاحبة للسفر، ما لم يكن حفل الزفاف لأحد أفراد العائلة المقربين، إذ إن متوسطنفقات السفر قد تصل الى 124 ديناراً ما يجعلها أكبر جزء من ميزانية الضيف بجانب تكاليف الإقامة في فندق والتي قد تصل الى77 دينارا بينما بيّن 57% من المشاركين انهم يقبلون حضور حفل زفاف يعقد في دولة أخرى اذا استطاعوا ان ينظموا رحلة عائلية في نفس الوقت.

هدايا العروسين

عند سؤال المشاركين في الدراسة عن الهدية المثالية للزوجين الجديدين، أجاب 21% من المشاركين انهم يفضلون شراء هدايا يمكن للعروسين استخدامها في منزلهم الجديد مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية، أو أواني الطعام والمطبخ، بينما 9% منهم سيختارون من قائمة الهدايا التي يحددها العروسين، و6% قالوا انهم سيقدمون قسائم هدايا يمكن للعروسين استخدامها كيفما يريدون. ومن جانب آخر، فضل 5% من المشاركين أن يقدموا هدايا متعلقة بشهر العسل، اما باقي المشاركين فقد فضلوا ان يشاركوا في حفل الزفاف من خلال تقديم خدماتهم لصنع كعكة الزفاف، أو التصوير، أو العزف والغناء.

من جانبها، علقت غرازييلا مارتينيز، نائب رئيس المؤسسات والشركات لدى أميركان إكسبريس الشرق الأوسط قائلة «حضور حفل زفاف أحد الاقارب أو الأصدقاء أمر هام جداً ومناسبة سعيدة للجميع، لكن التكاليف المصاحبة لقبول هذه الدعوة هو الأمر الذي قد يقلل من رغبة الاشخاص في حضورها. تساعد بطاقات الائتمان على إدارة ومراقبة الانفاق اليومي للفرد وتساعد أيضاً على ادارة التكاليف المصاحبة لحضور أي مناسبة كانت، إذ أنها تقدم أيضا المرونة في الدفع بالإضافة إلى كسب النقاط واستخدامها لشراء لوازم المختلفة او استبدال النقاط لشراء هدايا الزفاف».

