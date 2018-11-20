مال وأعمال

شارفت مجموعة الجابرية للمعارض المنظمة للإسبوع الكويتي في جمهورية مصر العربية .. «الكويت في مصر» بنسخته الحادية عشرة على الانتهاء من جميع التحضيرات والترتيبات الأخيرة لإقامته، والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة، برعاية رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي وحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والثقافة وقطاع الأعمال العام في مصر وبالتنسيق مع سفارة الكويت في مصر.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني ضرورة الانتهاء من الاستعدادات كافة حسب الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن الأسبوع الكويتي في جمهورية مصر العربية يقام للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط مشاركة واسعة تجاوزت الـ80 جهة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت ومصر، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك والجهات الإعلامية المختلفة.

وأوضح أنه يسلط الضوء على العلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على جميع المستويات، فضلا عن أنه يمثل منصة استثمارية تجارية ثقافية، ويعد فرصة للجهات المشاركة من كلا الدولتين لعرض خبراتهم وإبداعاتهم في مجال الفكر المؤسسي الحديث، لاسيما الإطلاع على التطورات، والإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب فى خانة اهتماماتهم، والوقوف على بعض الفرص الاستثمارية التي تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكد بهبهاني أنه يأتي تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي مثلت نموذجا متميزا ورائدا على جميع الأصعدة على مدار عقود طويلة، شهدت خلالها محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين لعل اسماها مكانة وأغلاها ذكرى اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين في عدد من الحروب .

وبين أن إقامة الأسبوع الكويتي للمرة الحادية عشرة على التوالي يأتي امتدادا لما حققه من نجاحات، وانجازات لافتة خلال مسيرته الماضية. فهو بلاشك منصة مثالية متعددة الاستخدامات، كما أنه فرصة لإجراء الصفقات التجارية الدولية، ومناقشة الأفكار الاستثمارية فيما بينهم، خاصة في ظل التعاون الإستراتيجي والحيوي بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن مجموعة الجابرية للمعارض قد أعلنت عن دعوتها لجميع الجهات، وجميع المعنيين للتواجد في فعاليات الأسبوع الكويتي الحادي عشر في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الاستعدادات لإقامة هذا الحدث تسير بشكل مكثف وشارفت على الإنتهاء.

وعلى صعيد متصل، أعرب المشاركون في الأسبوع الكويتي الحادي عشر عن تفاؤلهم الواسع بالفائدة المتوخاة من المشاركة وبما سينتج عنها من تبادل للخبرات على جميع الأصعدة، فضلا عن أنه يسهم بشكل كبير فى دعم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما على جميع المستويات، مقدرين جهود اللجنة المنظمة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها لهم لتأمين مشاركة ناجحة لهم بكل المقاييس.

