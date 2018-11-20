مال وأعمال

فازت شركة الأبحاث التابعة لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مارمور مينا إنتليجنس بجائزة «بيت الأبحاث الأفضل للعام» من غلوبال إنفستور، وهي مجلة تابعة لمجموعة يورومني المتخصصة بالاستثمار والأسواق المالية حول العالم. وتم اختيار مارمور من قبل لجنة من المحكمين المتخصصين وفقاً لعدة معايير منها الأداء والنمو والخدمات الفريدة التي تقدمها.

وفي هذا الصدد، صرح مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي «للمركز» ورئيس مجلس إدارة مارمور: «يسعدنا أن تنال مارمور، الذراع البحثي «للمركز»، هذه الجائزة تقديرا لجهدها الاستثنائي في مجال أعمالها والأبحاث التي تقدمها. وتعد هذه الجائزة شهادة على المنهجية القوية التي تتبناها مارمور في كلٍ من إعداد تقارير الأبحاث وخدمة العملاء على حدٍ سواء. وهي بمثابة تأكيد على أن تركيزنا على الاستراتيجية والالتزام تجاه العملاء والابتكار قد وجد صداه لدى عملائنا وشركائنا.»

ومن جانبه، قال إم. أر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الأبحاث المنشورة في «المركز» والمدير العام لشركة مارمور: «نتوجه بالشكر للقائمين على الجائزة لتكريمهم مجهودات الشركة في مجال الأبحاث. وإنه لشرف عظيم أن يأتي هذا التكريم من مؤسسة مرموقة متخصصة في هذه الصناعة مثل جلوبال إنفستور. ونؤمن بأن الجائزة ما هي إلا دلالة على فاعلية نمونا المستمر في السوق ونهج الابتكار في الأبحاث والريادة في خدمة العملاء. ونسعى دوماً للتميز من خلال مخرجات بحثية عالية الجودة، وصياغة تصورات العملاء والسوق بصورة بناءة».

وأضاف: «أثمر سعينا الدؤوب نحو الاستفادة من الصناعة وبيانات السوق في تقديم المشورة الناجحة استراتيجياً لمشاريع العملاء، عن الرضا التام لعملائنا، علاوة على ترسيخ مكانة علامتنا التجارية بين منافسينا. وفي حين تؤكد هذه الجائزة قوة أداء مارمور في مجال الأبحاث، إلا أننا ما كنا لنفوز بهذه الجائزة من دون دعم عملائنا والأطراف ذات العلاقة، وخاصة في مجال يتسم بالمنافسة الشديدة وتقلبات السوق في ظل التحديات المتزايدة.».

ومن خلال تبني استراتيجية بحثية تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع القدرة العالية على تنفيذ المهام البحثية، أمكن لمارمور أن تشق لنفسها طريقاً منفرداً نحو المزيد من النمو مستقبلاً. فلا تقتصر رؤية مارمور على خلق القيمة الاقتصادية عبر ما تقدمه من أبحاث مهمة، ولكنها تسهم كذلك في ترسيخ قواعد مجال بحثي سليم. كما أن لها دور أساسي في إثراء النقاش حول أهم القضايا الملحة التي تواجهها الأسواق.

