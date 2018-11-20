مال وأعمال

القاهرة - «كونا»:أعرب وزير البترول المصري طارق الملا عن الامل بجذب شركات النفط الأميركية للعمل في مصر وضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط المصري.

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان ان الملا بحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون الذي يزور القاهرة حاليا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال صناعة البترول والغاز.

وأضاف البيان ان الملا اعتبر ان استقطاب الشركات الأميركية يعد اضافة مهمة لصناعة البترول المصرية في ظل ما تمتلكه هذه الشركات من تكنولوجيات متطورة وخبرات متراكمة» مشيرا الى امكانات شركتي «اكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتين في مجال البحث والاستكشاف.

وقال ان «هذا الأمر سيسهم في تحقيق المنافع المتبادلة ولاسيما مع الاحتمالات الغازية المرتفعة التي تتمتع بها مصر وفي منطقة المياه العميقة بالبحر المتوسط على وجه الخصوص.

