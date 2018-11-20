مال وأعمال

كشفت راديسون كوليكشن عن انضمام فندق سيمفوني ستايل الكويت، كجزءٍ من مجموعتها الفاخرة وأول فندق للعلامة في الكويت، وذلك ضمن أمسيةٍ استثنائيةٍ وراقية مساء أمس، استضافت ممثلين حكوميين ودبلوماسيين، علاوةً على حضورٍ خاص من قبل الشركة المالكة، الشركة التجارية العقارية ممثلةً برئيس مجلس إدارتها عبدالفتاح معرفي وأعضاء آخرين من مجلس الشركة، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والضيوف من كبار الشخصيات.

واستهلّ الفندق الفعالية باستقبال الضيوف بحفاوةٍ كبيرة على السجادة الحمراء، مع عرضٍ تقليدي ثقافي أضفى المزيد من العراقة على الترحيب الراقي وسط أجواءٍ تعبق برائحة العود.

واستمرت الأمسية الاحتفالية بكلمات ترحيبية من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة فنادق راديسون في هذه المناسبة. حيث قال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نحن سعيدون بانضمام فندق سيمفوني ستايل الكويت إلى مجموعة فنادق راديسون كوليكشن الفريدة. حيث يعتبر فندق سيمفوني ستايل الكويت وجهة فندقية مميزة في الكويت تجسد فرادة مجموعة راديسون كوليكشن. هذا وصممت فنادق راديسون كوليكشن وفق طابعٍ خاص يمنح الضيوف شعوراً بأصالة الموقع ضمن إطارٍ عصري لتوفر تجارب استثنائية من الرفاهية».

وصرّح بيتر شولر، مدير عام فندق سيمفوني ستايل الكويت: «أودّ أن أعرب عن شكري الخاص لعبدالفتاح معرفي، رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية. فقد أسهم دعم شركتكم الكريمة بشكلٍ كبير في إنجاز ما وصلنا إليه اليوم، وسنكون ممتنين على الدوام لتعاوننا معكم».

كما عبّر شولر عن سروره وسعادة فريقه بالانضمام إلى راديسون كوليكشن، مشدّداً على إلتزام الفندق بتقديم خدماتٍ لا تضاهى وتجربة غامرة لجميع ضيوف فندق سيمفوني ستايل الكويت.

واختتم المدير العام كلمته بدعوة جميع الضيوف للاستمتاع بباقةٍ من النشاطات الرائعة خلال هذه الأمسية البديعة، والتي قام خلالها بالإعلان عن فوز الفندق بجائزة فندق المدينة الفاخر في الكويت ضمن حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة 2018.

