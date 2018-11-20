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مال وأعمال

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البنوك عطلة في المولد النبوي


صرح د. حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت بأن البنوك المحلية سوف تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.


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