مال وأعمال

عقد بنك وربة - أخيراً شراكة استراتيجية تمتد على مدى عام مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، وذلك في نطاق برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية والذي يسعى من خلاله للتقارب مع كافة شرائح المجتمع على اختلافها لا سيّما فئة الطلاب الذين يحتاجون لجميع أشكال الدعم قبل البدء بحياتهم المهنية.

هذا وقد رعى بنك وربة حفل الكرنفال الذي أقامه نادي العلاقات العامة مؤخراً في حرم الجامعة وحرص على التواجد فيها بما يتماشى مع اهتمامه الدائم ومبادراته المستمرة لدعم فعاليات وأنشطة الشباب على كل الأصعدة، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحفيز إبداعاتهم وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية. هذا وقد تخللت الفعالية التي دارت على مدى 3 أيام أنشطة وورش عمل متنوعة ومسابقات ساهمت في إبراز إبداعات الطلبة وأفكارهم المتميزة في مجال العلاقات العامة، حيث كان محور هذه السنة حول قصة «أليس في بلاد العجائب» التي تعدّ واحدةً من أهم القصص التي تحفّز وتقوي المخيلة والإبداع والتفكير خارج الصندوق؛ حيث قدمت للطلاب العديد من الأفكار حول كيفية تحويل الحرم الجامعي إلى مكان تخيلي.

وفي نهاية النشاط، تسنى للطلاب المشاركين في هذه الفعالية الفرصة للدخول في السحب والفوز بالعديد من الجوائز القيّمة تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في الحدث.

ومن جانبه قال ا أيمن سالم المطيري - المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة-: «يؤمن بنك وربة بأن الشباب هم اللبنة الأساسية التي نبني عليها مستقبل الوطن والسبيل إلى دفع عجلة التقدم والازدهار.

