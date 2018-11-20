مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن دعمه لمهرجان «يوم الطفل العالمي» كراعٍ رئيسي. وباعتباره أحد الداعمين لقضايا تنمية الأطفال ورفاهيتهم، يأتي دعم البنك ليوم الطفل العالمي في إطار دعوته إلى ضمان رفاه ورعاية الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تعاونه ورعايته الإستراتيجية الأولى مع نادي بورشه الكويت، يشارك البنك في فعالية غنية تتضمن العديد من الأنشطة المميزة والتفاعلية تم تخصيصها لرسم البسمة على وجوه الأطفال في أجواء مليئة بالفرح طوال فترة إقامة المهرجان التي ستستمر لمدة أربعة أيام في مجمع الأفنيوز- المرحلة الرابعة. و الجدير بالذكر بأن فعاليات وأنشطة المهرجان ستبدأ من 21 إلى 24 نوفمبر 2018 من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، حيث يهدف المهرجان إلى بث النشاط والحيوية للأطفال وأهاليهم ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بكل لحظة. ويدعو بنك برقان عملاء حساب «بوبا» والجمهور إلى التعبير عن تضامنهم في هذه المناسبة من خلال حضورهم حيث تشارك شخصية حساب الأطفال «بوبا» فرحتهم، وسيتم أثناءها توزيع العديد من الهدايا والمفاجآت الأخرى.

وتعقيباً على مهرجان «يوم الطفل العالمي»، صرح رئيس نادي بورشه الكويت - المهندس زكريا دشتي:» يحتفل النادي دائماً بيوم الطفل العالمي كمساهم منا في دعم هذه الفعالية العالمية التي تهتم بالأطفال، وفي هذه العام تشرفنا بدعم من بنك برقان كراعي للحدث، مما أعاننا على تنفيذ الفعالية بالمستوى المطلوب. وكوننا نادي متخصص في السيارات فدائما نخصص هذه الفعالية لنشر الوعي المروري بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية».

وسيخوض المشاركون والزوار خلال المهرجان تجربة جميلة ومسلية من خلال استعراض سيارة الشرطة، ومدرسة تعليم قيادة سيارات بورشه، وتحدي تغيير الإطارات، ومحاكاة لسباق السيارات، وزاوية التلوين، والحرف الورقية، وتصميم أشكال للسباق والفريق، وبعض التمارين الهندسية المسلية وبناء المجمعات، وممارسة تمارين رياضية، والرماية، وحفر الرمال والكثير من الأنشطة الأخرى.

ويندرج دعم بنك برقان لمثل هذه المبادرات ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معاً لنكون التغيير»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع عبر تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال المبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشياً مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.

