مال وأعمال

فاز فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» التطوعي بجائزة المبادرات الشبابية التطوعية والانسانية التي أعلنت عنها هيئة الملتقى الإعلامي العربي المنظمة لملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية في نسخته الثالثة، وذلك تتويجا لجهود جبارة قام بها الفريق على مستويات العمل التطوعي كافة، وتقديرا لسعيه الدؤوب لخدمة المجتمع وتعزيز قيم ومفاهيم العمل التطوعي.

وقد شارك في هذه الجائزة 640 فريقا تطوعيا من مختلف الدول العربية وتأهل من هذا العدد 132 فريقا للتصفيات النهائية، حيث تقوم لجنة متخصصة باختيار 15 مبادرة للفوز بأفضل المبادرات في الملتقى، وذلك وفقا لشروط ومعايير محددة.

وتسلم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»- يوسف عبدالله الرويح وفريق «بيتك» التطوعي الجائزة خلال الحفل الختامي الذي اقيم في فندق كراون بلازا، معربا عن فخر «بيتك» بدعم المبادرات الشبابية التطوعية والانسانية، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن استراتيجية «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.

ولفت الرويح الى ان «بيتك» يعتبر من اول البنوك التي انشأت فريقا تطوعيا من الموظفين يعمل على مدار العام في انشطة وبرامج تطوعية مختلفة تساهم في غرس قيم العمل الجماعي والتطوعي.

وقال ان ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والانسانية الذي يقام تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، يشكل منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين بما يساهم في صقل وتطوير مهارات الشباب ويسهم بفتح آفاق جديدة لاعمالهم ومبادراتهم التطوعية، وهو ما ينسجم مع استراتيجية «بيتك» في هذا المجال.

واوضح ان «بيتك» استطاع خلال مسيرته ان يجعل دعم الشباب في المجالات المختلفة على رأس اولوياته، وذلك عبر دعم العديد من المبادرات الشبابية الهادفة التي تم اطلاقها في سبيل تمكين الشباب ايمانا بقدراتهم وتأكيدا على اهمية العمل التطوعي والانساني، مؤكدا ان الشباب هم الركيزة الاساسية التي يستند عليها المجتمع في التنمية والتطور.

