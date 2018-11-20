مال وأعمال

كرّمت الأمانة العامة للأوقاف مجموعة زين كشريك نجاح خلال فعاليات المُلتقى الوقفي الخامس والعشرون الذي نظّمته تحت شعار «ربع قرن في خدمة الوقف» بفندق الريجنسي بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشائها، وذلك تحت رعاية سمو ولي عهد البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُمثّل سمو ولي عهد أمير البلاد معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة قاما بتكريم زين مُمثّلة بالرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، وذلك على كونها من أولى الشركات الكويتية التي بادرت بتخصيص وقف خيري لدى الأمانة العامة للأوقاف بمبلغ مليون دينار كويتي منذ العام 1996 بتوصية من مجلس الإدارة، والذي يُصرف ريعه السنوي على برامج خيرية مُختلفة كُل عام.

وعبّرت زين عن فخرها بهذا التكريم الذي يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية، سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، فهي تعتبر أن مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، وتحرص على تسخير إمكاناتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قُدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهّلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص الكويتي. وأشارت الشركة إلى أنها تعمل جاهدة على تحقيق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه المشاريع الخيرية والإنسانية المختلفة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية على مدار العام، حيث ستظل الشركة مُلتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها كياناً اقتصادياً مؤثراً في الدولة.

وجاء المُلتقى الوقفي الخامس والعشرون ليُسلّط الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع والوقفية والخيرية التي تبنّتها الأمانة العامة للأوقاف لخدمة الوقف من مشاريع خيرية وإنسانية وإغاثية على المستويين المحلّي والعالمي وبالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص في الكويت، والذين تم تكريمهم كشركاء للنجاح.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة لتعزيز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة، فالشركة تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية وغيرها.

