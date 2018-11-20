مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس، أنها ستبدأ تشغيل رحلات منتظمة إلى نيودلهي بواقع أربع رحلات ذهاباً وإياباً أسبوعية اعتباراً من 15 ديسمبر 2018. وقد افتتحت الشركة باب الحجوزات المتاحة على الموقع jazeeraairways.com.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في إطار التوسّع المستمر الذي تقوم الشركة من خلاله بخدمة قطاع الأعمال بين الدولتين والجالية الهندية في الكويت. وكانت الشركة قد أطلقت خلال فترة العام الماضي رحلات منتظمة إلى حيدر آباد وكوتشي ومومباي وأحمد آباد.

وتقوم طيران الجزيرة بتشغيل الرحلات ذهاباً وإياباً على خط الكويت-نيودلهي كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس وسبت. وتقلع رحلة المغادرة رقم J9 409 من الكويت إلى نيودلهي في تمام الساعة 00:50 صباحاً لتصل الساعة 07:00 صباحاً من هذه الأيام، بينما تقلع رحلة العودة رقم J9 410 من نيودلهي إلى الكويت في الساعة 08:00 صباحاً لتصل الساعة 10:10 صباحاً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يسعدنا البدء بخدمة العاصمة الهندية، نيودلهي، وإطلاق جدول رحلاتنا قبل فترة العطلات الموسمية القادمة. تُعَد هذه الإنطلاقة إنجازاً جديداً لشركة طيران الجزيرة التي تواصل العمل على توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها وتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين من وإلى الهند بخطوط مباشرة إلى الكويت ووجهات متابعة إلى مدن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ضمن شبكتنا.»

وافتتحت الشركة باب الحجوزات على خط الكويت- نيودلهي الجديد بأسعار تبدأ من 41 ديناراً للرحلة في اتجاه واحد على الدرجة السياحية و70 ديناراً. للرحلة ذهاباً وإياباً على الدرجة ذاتها. أما درجة رجال الأعمال، تبدأ أسعار الرحلة في اتجاه واحد من 124 ديناراً و176 ديناراً. للرحلة ذهاباً وإياباً.

