مال وأعمال

حصل سفير Ooredoo الفارس الكويتي راكان الحساوي على المرتبة الثالثة في بطولة AEF الثالثة للقفز، والتي اقيمت في مدينة تايبيه. يذكر بأن الحساوي أول خليجي يشارك ويفوز في هذه البطولة. وقد أحرز الفارس الواعد الحساوي العديد من الجوائز والمراكز، مثل بطولة سيف أمير قطر الدولية لقفز الحواجز على ارتفاع 145 سم، وبطولة الكويت للشرطة، وبطولة نادي الكويت للفروسية، والعديد من البطولات المحلية والإقليمية المرموقة، بالإضافة إلى بطولة هلا فبراير 2017 التي رعتها Ooredoo الكويت في وقت سابق هذا العام.

وفي تعليق له حول ذلك، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب أن Ooredoo الكويت تسعى لإثراء تجارب الشباب في شتى المجالات بمختلف اهتماماتهم، وذلك إيماناً منها بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن. وأضاف الأيوب، «اهتمامنا بالشباب والرياضة ما هو إلا ترجمة لتوصيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أكد في أكثر من محفل على أهمية الاستثمار بالشباب وتقديم الدعم، ولاسيما في القطاع الخاص».

واضاف الأيوب «كما نفخر بسجلنا الحافل بدعم نخبة من الرياضيين، من ضمنهم عدد من نجوم هذه الرياضة المميزة مثل البطلة الرياضية نجلا الجريوي التي مثلت الكويت في الآسياد هذا العام، بالإضافة إلى البطل عبدالعزيز الراشد الذين حقق العديد من النجاحات ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة بل على مستوى العالم».

يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب النصيب الأكبر من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى على مدار العام للتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لإثراء تجربة الشباب. ووقعت الشركة في وقت سابق هذا العام اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى من خلالها لدعم المبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة، كما شاركت كراعٍ رسمي لحفل تكريم الجهات التطوعية الذي أقامته الوزارة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

