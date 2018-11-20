مال وأعمال

دخلت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية راعيا ذهبيا لمعرض «هوريكا الكويت 2019» الذي يقام من 14 إلى 16 يناير القادم في أرض المعارض الدولية في مشرف بمشاركة كبرى شركات ومؤسسات الضيافة والمواد الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم والترفيه والرعاية، إضافة إلى فئات المشاركين في الفعاليات المصاحبة من خبراء ومشاركين في مسابقات الطهي المميزة.

وأعلنت «شركة ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» المنظمة للمعرض، بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية، عن ترحيبها بانضمام شركة علي عبدالوهاب التجارية لقائمة الرعاة الذهبيين للمعرض، والتي مثلت مشاركتها السابقة في «هوريكا الكويت» إضافة نوعية خاصة وأنها من أهم وأضخم الشركات في مجال البيع بالتجزئة والتوزيع في الكويت»، مشيرة إلى أن «تمثيل شركة علي عبدالوهاب لأكثر من 100 علامة تجارية يكسب حضورها في معرضنا أهمية لجميع المعنيين بسوق الضيافة ومتعلقاته ومرافقه في الكويت».

ومن جهته أعرب علي فيصل المطوع نائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبد الوهاب التجارية عن سعادته بالمشاركة مجددا في رعاية «هذا الحدث الفريد من نوعه ومستواه في الكويت والمتخصص في شؤون الضيافة على أنواعها التي تهم مختلف أنشطة شركتنا الناشطة في أكثر من 7 قطاعات مختلفة في ميدان البيع بالتجزئة، وتلائم مستوى خبراتنا المتراكمة، على امتداد اكثر من قرن زاخر بالأعمال التجارية التي تدار بمستوى عالمي من التميز».

وأكد علي فيصل المطوع أهمية «هوريكا الكويت» لتطوير قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والتجيزات، «ولاسيما مع نمو تجارة التجزئة - والجملة في البلاد، حيث وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الثاني من العام الجاري الى أكثر من 331 مليون دينار (نحو مليار دولار أميركي)، مُشكلة نسبة مساهمة مقدارها 3?3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي وبزيادة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

