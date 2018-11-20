مال وأعمال

طوكيو- «كونا»: قالت وزارة المالية اليابانية ان الفائض التجاري مع دولة الكويت قفز في شهر اكتوبر الماضي بنسبة 48?9 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 47?8 مليار ين ياباني (424 مليون دولار) مدفوعا بقوة الصادرات.

وذكرت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان سجلت ارتفاعا بنسبة 43?9 في المئة خلال شهر اكتوبر الماضي على اساس سنوي لتصل الى 65?7 مليار ين (583 مليون دولار). واضافت ان الكويت حافظت على فائضها التجاري مع اليابان لمدة عشر سنوات وتسعة اشهر اذ ارتفعت صادرات اليابان الى الكويت للشهر الخامس على التوالي بنسبة 32?1 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 17?9 مليار ين ياباني (159 مليون دولار).

