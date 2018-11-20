مال وأعمال

أعلن رئيس ملتقى «احم مشروعك» المحامي ساير اللهو، عن اقامة ملتقى المشروع الوطني لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «احم مشروعك» في الفترة الممتدة من 9 وحتى 16 ديسمبر بهدف ابراز الوعي القانوني في المعاملات التجارية ومعرفة الاجراءات القانونية لحماية المشروع التجاري مع تبيان أهمية الدفاتر التجارية (الدورة المستندية) والقدرة على حماية المشروع من الغير وتجنب ارتكاب المخالفات وكذلك اتخاذ قرارات تؤدي الى نجاح المشروع نظراً لوجود معرفة قانونية صحيحة.

وأضاف اللهو خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد بالمعهد العربي للتخطيط يوم أمس الأول، أنه سيتم تدريب 100 مبادر على كيفية حماية مشروعهم التجاري وتتضمن شروط القبول أن يكون كويتي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون صاحب المشروع لديه فكرة جادة لاقامة المشروع التجاري او يكون شريك في مشروع تجاري.

وأكد اللهو، أن الحماية القانونية تؤدي الى تعزيز فرص نجاح المشروع التجاري وريادة الأعمال لما لها ارتباط بجميع نواحي المشروع التجاري فهي تقلل الأخطاء وتحد من المشاكل وتؤدي الى سرعة اتخاذ القرار السليم وتحافظ على زيادة رأس المال واستقرار المشروع.

وأضاف قائلا: أن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركز مالي واقتصادي، ومن أهداف وزارة الشباب في دعم الشباب والمبادرات الشبابية وخصوصا ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال العمل التأهيلي والتدريبي والريادة بشكل يعكس مستوى جدية وزارة الشباب في دعم هذا القطاع ودعم المؤسسات الراعية والداعمة والممولة له، مؤكدا ان ما شجعهم لاقامة ملتقى «احم مشروعك» هو النجاح الذي حققه البرنامج العام السابق، مشيرا الى أن هذا العام يقدم بحلة جديدة، حيث يتضمن الملتقى عدة حلقات نقاشية وورش تدريبية لمعالجة الكثير من الأمور القانونية والاجرائية التي تهم وترفع وعي المبادرين ورواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ناحية أخرى، الطلب الكبير من الشريحة المستهدفة لهذا النوع من الملتقيات.

كما لفت اللهو، أن المؤتمر يهدف الى زيادة الدخل القومي لدولة الكويت عن طريق زيادة المشاريع التجارية الناجحة بعد الشعور بالحماية والأمان والحد من المخاطر التي تصيب المشاريع التجارية بالدولة وتوفير الجهد والوقت لبعض الجهات الحكومية وذلك للحد من عدد القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية.

كما أشار الى أن الورش التدريبية بالمؤتمر تتضمن حماية الفكرة التجارية والطرق القانونية لتكوين رأس المال لتنفيذ الفكرة للمشروع التجاري واختيار الشكل الأمثل للمشروع التجاري وذلك بعد التعرف على أشكال وأنواع الشركات التجارية، بالاضافة الى أنواع العقود التجارية والمشاكل القانونية التي يواجهها رواد الاعمال في ابرام العقود لضمان الاستقرار في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمشروع ومشاكل الاوراق التجارية وكيفية التعامل القانوني السليم مع هذه الأوراق وكيفية مواجهة رواد الاعمال للمنازعات والمخاطر التي تصيب المشروع.

حلقات نقاشية

من جهتها، قالت المنسق العام للمبادرة، منى المعراج، أن المؤتمر يتضمن حلقات نقاشية تتضمن المشاكل التجارية في الاستيراد والتصدير والتطرق لأهم الأمور القانونية والجمركية التي تتبع لديهم من خلال الواقع العملي وأهم المشاكل التي يقع بها التجار والمتحدث، وحلقة نقاشية حول مشاكل الاعتمادات المستندية واجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل الكويت وخارجها والحديث عن المشاكل العملية وما الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها رواد الأعمال في هذا الشأن وسيحاضر فيها مدير ادارة العلامة التجارية وبراءة الاختراع راشد العويهان، بالاضافة الى حلقة نقاشية حول كيفية التوقي من الغش التجاري وسيحاضر فيها مدير ادارة الغش التجاري سابقا راشد الهاجري.

وأشارت المعراج أيضا الى أن المؤتمر سيتضمن حلقات نقاشية حول قيادة المشاريع الصغيرة وبيئة العمل واستعراض قصص نجاح رواد الأعمال، بالاضافة الى زيارات ميدانية لخمسة مشاريع تجارية ناجحة.

