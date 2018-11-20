مال وأعمال

أكد الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والرئيس السابق لاتحاد المراجعين والمحاسبين العرب محمد حمود الهاجري على أن هناك حاجة ماسة لكيان مهني عربي موحد في مجال المحاسبة والمراجعة في ظل تعقد وتشابك بيئة الأعمال في العديد من القطاعات المالية وغير المالية، الأمر الذي يحتاج لوجود جهة تنظيمية جادة قادرة على تعزيز المهنة وتطوير قدرات العاملين بها.

وبين الهاجري خلال مشاركته بورقة عمل في ندوة «انعكاسات التحول للمعايير الدولية على التقارير المالية IFRS على دول مجلس التعاون» التي أقيمت في مملكة البحرين ونظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الندوة خلصت في توصياتها الى أن المعايير الدولية للتقارير باتت ضرورة اقتصادية.

وشدد الهاجري أن المشاركين في الندوة أبدوا اهتماماً الدولية باتت ضرورة قصوى وأنه لابد من الاهتمام بالتعليم المحاسبي وتطويره وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة. وأضاف أن الندوة التي حضرها العديد من المسؤولين والمتخصصين في العالم العربي أكدت على أهمية بناء جيل من المحاسبين والمراجعين القادر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة لأهميتها في واقع الاقتصاد الخليجي والعربي. وطالب الهاجري بضرورة الاسراع باصدار التشريعات اللازمة والضرورية لتحسين وتطوير أداء المهنة في المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك قصور في عدة جوانب تشريعية من الضروري العمل على تلافيها. وأكد على أهمية المعايير الدولية في التنمية الاقتصادية وكذلك لتطوير أسواق رأس المال، موضحاً أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 قد حدد 12 ركناً يجب على دول الخليج العمل للوصول للمستوى المأمول اقتصادياً.

وأشار الى أن الأمر لا يتعلق بدولة وحدها أو اقليم وحده وانما بتكامل اقتصادي عربي تتكامل فيه كل مقوماته من موارد طبيعية وقوة بشرية وحجم السوق والبنية التحتية في مجال التكنولوجيا، موضحاً أن فصل المهنة عن السياسة يعد من بين الأمور التي يحلم بها القائمون.

