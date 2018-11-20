مال وأعمال

نظّمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، يوماً تطوعياً لموظفيها للتبرع بالدم في مقر الشركة الرئيسي في برج أولمبيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية والتزامها بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع مثل المساهمة في انقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من الدم، بالاضافة الى تعزيز مفهوم وفوائد الأنشطة الصحية لدى الموظفين.

ودعماً لهذه المبادرة المجتمعية تطوع الموظفون في VIVA للتبرع بالدم واضعين نصب أعينهم فكرة انقاذ حياة الآخرين، كما تلقوا ارشادات ونصائح من قبل الفريق الطبي المتخصص التابع لبنك الدم، حول عملية التبرع وسهولة وأمان اجرائها، وضرورة الاستمرار بها بشكل دوري. وفي نهاية اليوم التطوعي تم جمع عدد كبير من أكياس الدم لتضاف الى المخزون العام لبنك الدم المركزي ما سيساهم في الرفع من مستوى جهوزية البنك لتلبية احتياجات المؤسسات الطبية. وتسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وجميع أطياف المجتمع، ما يخلق جواً من الودّ والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وانماء دولة الكويت. وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لايمانها أن العطاء هو جوهر النجاح.

