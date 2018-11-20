آراء

على الرغم مما شهدته الكويت من امطار السيول خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي افضت الى تعطيل المدارس والعمل في الجهات الحكومية والخاصة والتي تسببت لدى البعض بخسائر تختلف جسامتها من شخص لآخر الا انه وبلا شك سعد الجميع بأمطار الخير والبركة والتي تنبئ بموسم مليء بالخيرات وأهمها صفاء الجو ونقاوته حيث سارع الكثيرون للتأكيد على أهمية الاستمتاع بالجو وذلك لصفاء هوائه ونقائه.

بل ان احد المسؤولين في هيئة البيئة ذكر بحسب التصنيف لأحد الأنظمة أن جو الكويت مباشرة بعد توقف هطول الأمطار صنف بالترتيب 75 لتتجاوز هذه النسبة بلدانا مهمة ترتفع فيها تلك الجودة بدرجات عالية كأميركا وكندا وأستراليا واليابان وبعض دول اوروبا.

الا ان الطريف في التصريح هو ربطه بتصريح سابق لبعض السفارات التي حذرت مواطنيها من تلوث الجو في الكويت. والحقيقة ان الاجدى هو تقديم النصح للحكومة والجهات المسؤولة بجميع الطرق والاساليب التي من خلالها تتمكن من الحفاظ على هذه الأجواء ولا ان نحتاج إلى سيول في كل مرة لتنقية الأجواء. فتلوث اجواء الكويت اشكالية ليست بالجديدة تفضحها الحالات المرتفعة لسرطانات الرئة والجهاز التنفسي وضيق التنفس والربو لدى الاطفال والبالغين. وهي حالة تدفعنا للتركيز على تقنين انتقاء السيارات ولاسيما تلك التي انتهى عمرها الافتراضي ولَم تعد صالحة للاستخدام بالاضافة الى السيارات كبيرة الحجم والشاحنات وغيرها من مركبات تعتبر مصدرا رئيسا لتلوث الهواء في الكويت.

اما فيما سمي بالنشاط الاقتصادي والمتمثل بالمصانع والإنتاج البترولي فهي نشاطات لابد ان تتم وفق معايير معينة لتحد من تأثيرها في التلوث وهي أساليب ومعايير تستخدمها وتتبعها الكثير من دول العالم بل ان هذه الجهات أصبحت في كثير من الدول جهات رئيسة لتشجيع الطاقة البديلة والقيام بحملات التشجير والحفاظ على البيئة والمساهمة بالتبرعات السخية لدعم الأبحاث العلمية في مجال السرطان وغيرها من أمراض تأتي كنتيجة ومحصلة لتلوث الهواء والبيئة. ان المعالجة الحقيقية والناجعة لتلوث الهواء والحفاظ على البيئة لا تكمن في تبادل إلقاء التهم بل في مواجهة الحقيقة وتحمل المسؤولية والعمل كفريق ناجح قادر على حماية الانسان وبيئته المحيطة.

