آراء

صج شخباري بالمطر كلنا نعرف أن الكويت بسبب موقعها الجغرافي عالميا تقع في منطقة صحراوية شديدة الحرارة صيفا وباردة شتاء وتتميز بقلة الأمطار لدرجة الشح ومعدلات المطر سنويا توضع بخانة الفقر المطري بالنسبة لدول العالم، ولكن هناك سنوات تذكر بالتاريخ أنها سنوات ممطرة بغزارة ما أدت لبعض من الكوارث وعرفت كويتيا بسنوات (الهدامة) وأولها كانت بعام 1934م حيث قدر المؤرخون أن المطر وصل لـ 300 ملليمتر في ساعة ونصف ما أدى لهدم ثلثي بيوت السكان الطينية بمدينة الكويت القديمة وكانت الهدامة الثانية عام 1954م والهدامة الثالثة 1997م ما أدى لغرق الطرقات والشوارع وبعض المساكن التي فيها سراديب وجاء سبب الهدامة الثالثة أن الصرف الصحي بالكويت ينزل ويصب بالبحر وبنفس وقت هطول الأمطار الغزيرة كانت حالة البحر أعلى مد ما أدى لفيضان خطوط الصرف الصحي وأدت لغرق البلاد والعباد، وهذه نبذة بسيطة عن الأمطار الغزيرة والكويت يعني حالنا ككويتيين مع المطر وهو خير من الله سبحانه وتعالى يا جفاف وشح أو غرقة ووقف حال.

ونحن نعيش هذه الأيام الهدامة الرابعة وفق الثقافة الكويتية حيث عشنا بداية شهرنا الحالي نوفمبر 2018م بأمطار غزيرة والحمد لله ولكن كالمعتاد تتحول النعمة لنقمة على الكويتيين حيث تضرر الوطن والمواطن بسبب هذا الخير الذي لم نستعد له لعدة أسباب، وأول هذه الأسباب وأهمها انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية عن البلاد والعباد بما يهمهم كسلطتين ودام ما في شيء طارئ إذن كل شيء تمام ولكل حادث حديث والهون أبرك ما يكون وخل نخلص مصالحنا وبقائنا على مقاعدنا والياي الله كريم، ولأننا لا نملك خطة طوارئ أساسا لذا تجدنا نغرق بشبر ماء وجهاز الدفاع المدني الذي أنشأ بمرسوم قانون (رقم 21 لسنة 1979) يعد من أفقر أجهزة الدفاع المدني بالمنطقة الخليجية أو بالعالم كله من حيث الأجهزة والمعدات والسؤال هنا ونحن نعيش الهدامة الرابعة كم عدد آليات سحب المياه (التنكر)؟ وكم عدد مضخات السحب وما هي قدرتها الفعلية بسحب المياه؟ وكم عدد السيارات المخصصة للحركة بالظروف غير الطبيعية مثل (مياه عالية المنسوب والأراضي الطينية والأراضي الرملية)؟ وهل الدفاع المدني يملك طوافات تتحرك بالمياه الضحلة؟ وهل يملك مروحيات إنقاذ وإسناد؟ وهل لديه كوادر من الغواصين؟ والاهم من كل هذا هل هناك خطة طوارئ جاهزة للتنفيذ وتنسيق مسبق مع الجهات الحكومية المساندة لها؟ وهنا أقول أن وجد كل هذا لدى الدفاع المدني نقدر أن نصنفها من أحسن أجهزة الدفاع المدني بالمنطقة الخليجية والعالم كله.

والآن نروح لوزارة الأشغال الموقرة وعقود الصيانة التي تلتهم مبالغ كبيرة من الموازنة العامة للدولة ونجد قبل بداية كل موسم شتوي مسؤولين وزارة الأشغال يتغنون ويتفاخرون بوسائل الإعلام المحلية المختلفة أنهم على قدر كبير من الجهوزية لموسم الأمطار، وبهذا العام وضح جليا لجميع أهل الكويت أن وزارة الأشغال والمستفيدين مع عقود الصيانة الخاصة بموسم الأمطار أن جهوزيتهم تعتمد بصورة كبيرة على شح وقلة الأمطار بالكويت وستر ورحمة الله فقط, والحلو في مسؤولينا أن الأعذار والتبريرات في المخبة الفوقية وإن سألتهم ليش صار فينا جذي؟ والله تدري كمية المطر كبيرة والمناهيل تعطلت من الطين والأشجار جذورها تدخل بمناهيل الصرف الصحي وبعض المواطنين يرمون مخلفاتهم بالصرف الصحي وما يقولون إن عقود الصيانة السنوية هي تنفيع فقط ولا يوجد عليها رقابة حقيقية أثناء العمل ولكن السؤال لمعالي وزير الأشغال وكل مسؤول بالوزارة الموقرة ما هي العلاقة التي تربط بين نزول الأمطار والحصى المتطاير من الإسفلت؟ ولكون هذا هو حالنا الذي يقول إننا نعمل ونعيش مع السلطتين بالبلاد بواقع قانون رقم 3 لاسحق نيوتن (لكل فعل رد فعل يساويه في الشدة ويعاكسه بالاتجاه) وإن الله عطنا عمر للعام القادم قبل موسم الشتاء سنجد المسؤولين يعلنون عن جهوزيتهم لموسم الأمطار واستعدادهم لأي طارئ وهذا يكون تحت مقولة (يمه يا اليور) وعقبها راح نسأل متى الهدامة الـ5؟ .

والحين وبعدما أتشرهنه على المطر وقلنا له شخباري يا المطر من زمن ما شفناك أقول على راسي يا أهل الكويت وأرفع لكم العقال على أظهار معدن الذهب الذي هو مكنونكم وما للصلايب إلا أهلها، ولذا أقول شكر لرجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء والكهرباء والماء والطوارئ الطبية وكل العاملين بوزارة الإعلام من تلفاز وإذاعة على مواكبتهم الفعلية والحقيقية للحدث وتواصلهم المستمر مع المواطن ونقل الأحداث بصورة واقعية ومهنية إعلامية. والحين ما لنا سوى الدعاء للعلي القدير سبحانه وتعالى أن يحمي ويحفظ ويحرس الكويت وأميرها وشعبها من المطر الذي تحول لكارثة طبيعية على قولتهم ويجعله مطر خير وبركة على البلاد والعباد ويبعد كل سوء ويقرب كل ما هو خير وصلاح، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: وزير الإسكان وفر 64 مليون دينار كويتي بعدما أعاد طرح مناقصتين مدينة صباح الأحمد والمساكن منخفضة التكاليف عشان يوسع المنافسة بين الشركات بس عساكم وسعتوا المجاري والصرف الصحي؟ بس ما عرفنا سبب إعادة الطرح؟ وحلوة سالفة التوفير ملعوبة. الجواب خذ من كيسه وعايده وأنت يا مواطن يوووز عن الخبال وأركد.

