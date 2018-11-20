آراء

انتهت العاصفة المطرية غير المسبوقة وبدأت تتكشف الاضرار الناتجة عنها، ومعها برز الدور الكبير الذي ادته مؤسسات معنية، غير ان لذلك حساب خسائر، وهو ما سيظهر تباعا في الايام المقبلة، وسيشكل محور نقاشات في البلاد، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات واعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي هذ الشأن لا بد ان نتعلم من الدرس كي لا نعود في المستقبل الى الدوامة نفسها من الاتهامات المتبادلة عمن يتحمل المسؤولية، وايضا الى وضع حد للاستخفاف في التعاطي مع المشاريع الحيوية، الذي لا يمكن القضاء عليه اذا لم تكن هناك معايير واضحة لا يخرج عليها الناس كافة.

في كتابها «القوة الثالثة» تقول الكاتبة الاميركية آن فلوريني: «لطالما اصر بعض الاقتصاديين على الفصل بين الفساد الجيد والسيئ على اعتبار ان الفساد الجيد هو الرشوة التي تدفع، مثلا، الى تشغيل ادارة عامة وتسريع عملية الحصول على التراخيص وانهاء الاعمال الورقية»،هذا المفهوم سائد لدينا في الكويت، وهو السبب في المشكلات، بل المعضلات التي تعاني منها البلاد، لانه كان السبب في نشوء التكتلات التجارية والسياسية التي سهلت التهاون في تنفيذ المشاريع، فبدلا من اتباع الاساليب القانونية الصحيحة في تنفيذ المشاريع، والالتزام الحرفي بالمواصفات، حتى لو كان المنفذ مقاولا من الباطن، ادى الى الانهيار في البنى التحتية في بعض المناطق، مضاف اليها التهاون في تنفيذ المساكن، وبعض المصالح العامة.

هذا الوضع المزري تتحمل مسؤوليته منظومة تحالف الفساد، السياسية والاقتصادية، التي عملت لسنوات على ترسيخ مفاهيمها الخاصة في السلوك الوظيفي، مضافة اليها القناعة المترسخة عند غالبية الكويتيين ان الوظيفة هي لنيل حصة من الثورة الوطنية، وليست مهمة وطنية تتصل بالانتماء الوطني، وتعبر عن الهوية، اذ مهما كانت مهمة الموظف صغيرة فهي عمل وطني عظيم، فالجندي المأمور من الضباط الاعلى يكون الاساس في المعركة، وهو من يجلب النصر لوطنه او الهزيمة في حال تهاون باداء مهمته.

في الكويت اليوم وبعد كل الذي جرى في الايام القليلة الماضية اصبحنا بحاجة اكثر للتخلص من المفاهيم الخطأ التي تتحكم بالسلوك الوظيفي للفرد، خصوصا بعض الاقتصاديين المسؤولين عن رداءة الانتاج، على كل المستويات الاقتصادية، بسبب الجشع والسعي الى الربح الكبير على حساب الجودة، ولهذا بات من الضروري ان تكون هناك قوة ضمير تحرك المياه الراكدة وتدفع الى اصلاح قانوني وتفكيك منظومة الفساد عبر تفكيك تحالفاتها السياسية، والالتزام بالمعايير القانونية الواضحة، والاخذ بالاعتبار ان ثمة تغيرات مناخية تفرض تغيير الرؤية الى منظومة عمل البنية التحتية، اضافة الى اعادة تعريف الوظيفة كمهمة وطنية، والاقتناع بأن الكويت وطني نهائي، وان اي سعي الى مراكمة الثروة بالمال القذر ليست الحل في تلافي اي مشكلات قد تنشأ في المستقبل.

في الماضي حلت بالكويت كوارث وفيها برز التعاضد والتضامن بين افراد المجتمع بأبهى صوره، لأنه كان هناك اخلاق وايمان بنهائية الوطن وان لا بديل عنه، وهذا ما نحتاجه اليوم، لكن قبل كل ذلك لابد من المحاسبة لمن تسبب بهذه الخسائر الفادحة في البنية التحتية، وان يقتنع الجميع ان لا فرق بين فساد جيد وفساد سيئ، لان كليهما يؤدي الى انهيار الدول.

