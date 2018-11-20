آراء

«من لا يشكر الناس لا يشكر الله». كلمة شكراً أعلنها لسمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لنجاحهما في خطة الطوارئ ومواجهة حالة الطقس غير المستقرة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الماضي، والشكر موصول إلى كل منتسبي وزارات الداخلية والدفاع، الصحة والبلدية، الإعلام، الأشغال والحرس الوطني، الادارة العامة للاطفاء والدفاع المدني على جهودهم أثناء المحنة التي مرت على البلاد ولا ننسى دور الشباب الكويتي الذي تطوع وقام بمساندة ومساعدة اخوانه العاملين في مؤسسات الدولة.

أقول لسمو الرئيس: نجحتم بامتياز في خطة الطوارئ فهناك قرارات اتخذتها سموك كان لها الأثر في نجاح الخطة منها قرار تعطيل الجهات الحكومية ودعوة الجيش والحرس للقيام بدورهما في هذه الازمة.

أنا اتكلم عن خطة الطوارئ فقط اما عن المتسبب في هذه المشكلة فهناك وزراء مختصون منهم وزير الأشغال الذي قدم استقالته لإحساسه بالمسؤولية، ولن يعفي نفسه منها وكذلك وزيرة الدولة لشؤون الاسكان التي تتحمل هي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية ما حصل من كوارث بمنطقه صباح الاحمد والتي لولا تعامل فريق خطة الطوارئ معها والاستعدادات التي قاموا بها لحدث ما لا تحمد عقباه.

ولابد ان يكون لمجلس الامة دور في معرفة المتسبب في هذه الأزمة وهناك لجنه تحقيق تم تشكيلها أتمنى ان تتعامل بشفافية وحزم مع هذه القضية وان لا تكون كسابقاتها من لجان التحقيق والتي ذهبت تقاريرها ادراج الرياح ولم نسمع عن نتائج أعمالها او قراراتها، وهنا ولابد أن يكون للحكومة موقف حازم تجاه المتسبب في هذه الكارثة سواء المسؤولين في وزارات الدولة أو الشركات التي قامت بتنفيذ المشاريع لأن القضية ليست مناقصة فأرواح وأموال المواطنين ليست لعبة بيد هؤلاء لذلك مطلوب الحزم واتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء مهما كانت أسماؤهم او مواقعهم و حتى نفوذهم. ولابد أيضا من إعادة النظر في جميع مشاريع الصرف الصحي والشوارع وغربلتها لأن ما حدث لم يكن في محافظة او منطقة واحدة ولكن في أغلب المحافظات والشوارع كانت ضحية لهذا الفساد والاهمال واللامبالاة الحكومية.

سمو الرئيس اتخذت خط المحاسبة والحزم خلال الفترة الأخيرة، وقمت بتحويل العديد من المسؤولين الى النيابة لتورطهم بقضايا فساد، ونتمنى ان تستمر بهذا النهج وخصوصا ان ما حدث خلال الأسبوع الماضي كاد ان يتسبب في كارثه بالأرواح والممتلكات ولكن لحكمتكم في ادارة خطة الطوارئ والقرارات التي اتخذتموها حالت دون ذلك، لذلك لابد من محاسبة المتسببين بهذه الكارثة وإعلان أسمائهم حتى يعرفهم المواطنون وكلنا امل بأنك ستتعامل بحزم واتخاذ الإجراءات بحق المتورطين والمسؤولين عن هذه الكارثة.

ختاما اقولها، وهذا ليس مجاملة أو رياء، بأنك نجحت وبامتياز في تنفيذ خطة الطوارئ والدليل إشادة سمو الامير حفظه الله بكم، آملين الاستمرار في اقتلاع الفساد من مؤسسات الدولة وعدم السكوت على أي تجاوز، فهذا الفساد يهدد ارواح وممتلكات المواطنين.

