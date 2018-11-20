آراء

قبل أيام قليلة هاجم الكيان الصهيوني قطاع غزة بأسلوب حربي يستشف منه حرب طاحنة بإرادة إسرائيلية، بعد أن تم اكتشاف مجموعة التسلّل الإسرائيلية في خان يونس ومقتل قائدها، مع استشهاد القيادي في حماس نور بركة وبعض المقاومين في عملية الكشف عن مجموعة التسلل الإسرائيلية وتبادل اطلاق النار بينهم، وبالرغم من أن الطرفين تكبدوا الخسائر بالارواح منهم الى الجنة بإذن الله ومنهم الى النار « الصهاينة» إلا ان الجانب الاستخباراتي والأمني تميل كفته للمقاومة الفلسطينية، التي كشفت مجموعة التسلل قبل قيامها بالعملية وهنا أصيب العدو بالذهول، ففي كل مرة تتم العملية ومن ثم تكشف المجموعة اما الان فلا. وينقل مراسل «بي بي سي» في القدس، توم بيتمان، إنه وفقا لجنرال إسرائيلي سابق، من المرجح أن يكون ما حدث هو عملية استخباراتية خرجت عن السيطرة، وهذا تطور في معادلة ردع المقاومة الفلسطينية.

ويعتقد قادة الصهاينة بالحرب كردع للتطور الأمني التي تعيشه المقاومة، فتدخلت المدفعية والطائرات بقصف قطاع غزة محاولة الثأر، وكان الرد القسامي صواريخ موجهة نحو المستوطنات الإسرائيلية، كما اعلن الجيش الإسرائيلي إن 17 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل مباشرة بعد الحادث، أسقطت ثلاثة منها فقط، ودمرت حافلة عسكرية بصاروخ موجه، ولعملية تدمير الحافلة أثر عسكري أكبر عند قادة العدو، فهم يدرسون نوع الصاروخ وكيف امتلكته المقاومة وما هي كمية ما يمتلكونه؟، فالنوع والكم بالأسلحة ينبئ بما ستصل اليه الأمور في الحروب، كما أن القدرة الاستخباراتية والأمنية جميعها تدرس لاعطاء تنبؤ عسكري دقيق، وهذا ما أذهل إسرائيل، ودفعها بعد يومين فقط من هذه الهجمات إلى طلب إيقاف اطلاق النار بشروط هدنة 2014، واجتمع مجلس وزراء العدو الصهيوني لسبع ساعات اتى بنتيجة استقالة وزير الدفاع ليبرمان، وخرجت أصوات معارضة تطالب الحكومة الإسرائيلية في إقامة انتخابات مبكرة نتيجة لفشل الحكومة الحالية بالدفاع عن ما يسمى أمن إسرائيل، في يومين فقط تبعثرت أوراق الكيان الصهيوني.

الزمن عامل مهم في التحليل والدراسة، وتاريخيا إسرائيل لم تطالب بوقف اطلاق النار بفترة زمنية أقل من يومين، فما الذي جرى لتستعجل في طلب الهدنة ؟، الجواب هنا هو جواب المقاومة الفلسطينية بصواريخها وعملها الميداني المشرف النوعي والكمي.

عرفت المقاومة نقاط ضعف الشعب الصهيوني وخاصة النفسية منها، فعقلية المهاجر لازالت موجودة، ان قل الدخل الاقتصادي اهتز الوضع الأمني يرتحل المهاجر لموطن يحقق به نواقص الحاجات.

فما ان يخترق صاروخ فلسطيني القبة الحديدية لتهتز الأرض ويهتز هو خوفا من صوته في السماء، شاهدنا ذلك في 2006،2007، 2012، 2014، 2017، وفي الامس، وبتلك النفسية وبذلك التطور العسكري في المقاومة الفلسطينية تقلص زمن الحرب من 30 يوما الى يومين فقط، وسيأتي اليوم وكلنا ثقة بالله سبحانه ووعده الذي لا يوجد مكان يلتجئ فيه الصهاينة داخل فلسطين، كل فلسطين.

