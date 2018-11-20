أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح - بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل أعماله على الرسالة التي بعث بها حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - الى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أثنى فيها سموه حفظه الله ورعاه على الجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في جميع الأجهزة الحكومية المعنية في مواجهة مشكلة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، منوهاً بالتعاون المتميز والتنسيق الطيب الذي تم في مواجهة هذه المشكلة على مدار الساعة وبما قدمه المواطنون من تعاون مشهود وعون للفرق العاملة والذي جسد روح التعاون والتعاضد التي عرف بها المجتمع الكويتي في مواجهة الأزمات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره بالشهادة الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتي تشكل دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود من أجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق لفخامته وفحوى المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والميادين، الى جانب بحث آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ما تعلق بالقضية الفلسطينية حيث تم التأكيد على التزام دولة الكويت بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً ومعالجة آثارها، فقد استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبدالله الرومي حول نتائج الجهود الدؤوبة التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات في هذا الشأن موضحاً الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال معالجة الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول والتحقيق في أسبابها والمتسببين فيها وتعريضهم للمحاسبة والمساءلة سواء من الأفراد أو الشركات، واستمع مجلس الوزراء أيضاً الى شرح من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بشأن النتائج الأولية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن.

وناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تطاير الحصى وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بوزارة الأشغال العامة في شهر يونيو الماضي بشأن الكشف عن الطرق السريعة المنفذه والطرق التي تمت صيانتها حديثاً والتي قدمت تقريرها مؤخراً، وقرر المجلس تكليف وزير الأشغال بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاعداد بلاغ باحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين مصحوبة بالأدلة والأسانيد الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسبب في هذه المشكلة ومحاسبتهم.

وقرر المجلس استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل ابراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.

كما قرر المجلس تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وعضوية كل من ( وزارة الداخلية وزارة الأشغال العامة وزارة المالية وزارة الكهرباء والماء ادارة الفتوى والتشريع بلدية الكويت المؤسسة العامة للرعاية السكنية) للقيام بالمهام التالية:-

- اعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الانشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها، والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها وتأمين مقومات الاستقرار لها وذلك مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك.

- تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفراد وشركات.

- تقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه الأحداث ودور كل جهة والاجراءات التي تمت في مواجهتها.

- اجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية، وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها.

- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستقدام الخبرات العالمية المتخصصة لتقييم كفاءة الاجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلاً.

- اعداد النماذج والاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم، وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات سابقاً لهذا الغرض، ليتم اتخاذ اللازم في شأن سبل الدعم الممكنة للمتضررين.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، وأطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن مقتل المواطن السعودي / جمال خاشقجي وما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية والتي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بارساء مبادئ العدل والحرص على اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها، معرباً عن ثقته في الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية الشقيقة داعياً الى ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لسلطنة عمان الشقيقة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان / قابوس بن سعيد سلطان عمان، منوها بمسيرة السلطنة المباركة، ومشيدا بالانجازات المتميزة التي تحققت في عهد جلالة السلطان / قابوس في جميع المجالات والميادين، ومؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

كما دان المجلس التفجير الارهابي الذي وقع في وسط مدينة تكريت شمال غرب العراق، والذي أسفر عن قتلى وجرحى، مؤكداً موقف الكويت المناهض للعنف والارهاب بجميع صورة وأشكاله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف تقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، والشعب الكويتي الكريم مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الأمة الاسلامية.

