الأولى

أظهرت دراسة إحصائية رسمية أن جرائم الأحداث في الكويت تفوق المعدل العالمي لجرائم الأحداث بنسبة 400% في حين تضاعف إجمالي عدد جرائم الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 250% وكانت جرائم المرور أكثر القضايا ارتفاعا بنسبة 1100% تلتها جرائم المخدرات والخمور بنسبة 200%.

وقالت الدراسة التي أعدتها نيابة الأحداث في وزارة العدل بعنوان أسباب جنوح الأحداث في دولة الكويت ونشرتها كونا امس انه في عام 2017 سجلت 1880 قضية ارتكبها 2071 حدثا في حين بلغ عدد الأحداث المنفذة لاحكام قضائية ضدهم 809 منهم 712 نفذوا أحكاما بالاختبار القضائي و78 بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية و19 بالحبس في دار التقويم الاجتماعي.

ولفتت إلى ان جرائم المرور شكلت نسبة 55% من قضايا نيابة الأحداث تلتها جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 19%.

وأضافت أن جرائم الاعتداء على المال العام جاءت بعد ذلك بنسبة 10% ثم جرائم البيئة بنسبة 7% فجرائم المخدرات والخمور وتقنية المعلومات بنسبة 3% ثم جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 2?5%. وأوضحت أن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما كانت الأكثر ارتكابا لجرائم الأحداث بنسبة 79% من اجمالي القضايا تلتها الفئة العمرية من 7 إلى 14 عاما بنسبة 20% في حين شكلت الفئة الأخيرة وهم من دون السابعة نسبة 1%. وأضافت أن نسبة نجاح قضايا نيابة الأحداث التي تقاس بصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة من القضاء بلغت 92.2% لعام 2016 و92% لعام 2017 مبينة أنها بذلك تتفوق بنسبة الإدانة على كل من المملكة المتحدة (82% لعام 2015) وإسبانيا (81.5% لعام 2014). وأفادت الدراسة بأن الأحداث الأكثر ارتكابا للجرائم كانوا بعمر 17 عاما والأقل بعمر 11 عاما ولم تمنع الحالة المادية الميسورة لمعظمهم من ارتكاب جريمتهم مبينة أنه رغم الاستقرار العائلي الذي يتمتع به معظم الأحداث المشمولين بالدراسة فإن هناك مشكلة قد تكون أحد أسباب ارتكابهم لجريمتهم وهو العدد الكبير للاخوة الذي ربما تسبب في إحساسهم بالإهمال وقلة الاهتمام من والديهم. وأوضحت أن معظم المشمولين بالدراسة هم من طلبة المدارس ويواظبون على الذهاب إليها والاهتمام بدراستهم وعلاقتهم بالمعلمين، مبينة أنه تبين أن معظمهم متعلمون ومسالمون إلى حد كبير ولا يميلون إلى العنف والشجار.وعن أسباب ارتكاب الجرائم أظهرت الدراسة أن هناك 11 سببا لارتكابها أهمها الحاجة والمزاجية والحرمان والإحباط واليأس والدفاع عن النفس والتقليد وتعويض النقص واكتساب الشهرة والتعرض للصدمة.

يذكر أن عدد سكان الكويت بلغ حسب احصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعام 2017 نحو 4.5 ملايين نسمة منهم أكثر من مليون طفل دون الثامنة عشرة من العمر بنسبة 23% من السكان تختص بهم نيابة الأحداث.