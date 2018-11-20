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قرر مجلس الوزراء أمس إحالة تقرير اللجنة الوزارية الفنية بشأن تطاير الحصى في الطرق إلى النيابة العامة.

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، التوصيات النيابية بشأن هذه القضية التى صوت عليها مجلس الأمة الأسبوع الماضي وتقرير اللجنة الفنية المشكلة بوزارة الأشغال.

وقرر المجلس تكليف وزير الأشغال بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في التقريرين مصحوبة بالأدلة والأسانيد إلى النيابة العامة.

وكان مجلس الوزراء قرر استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق، التي اصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.

كما قرر تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول للقيام بتقدير التعويضات، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها مع توفير السكن الملائم، وإجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية، وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها، وكذلك إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم، وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات سابقاً لهذا الغرض. واطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي بعث بها سمو أمير البلاد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أثنى فيها على الجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في جميع الأجهزة الحكومية المعنية في مواجهة مشكلة الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، منوهاً بالتعاون المتميز والتنسيق الطيب الذي تم على مدار الساعة وبما قدمه المواطنون من تعاون مشهود وعون للفرق العاملة والذي جسد روح التعاون والتعاضد التي عرف بها المجتمع الكويتي في مواجهة الأزمات. وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره بالشهادة الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد والتي تشكل دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود من أجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.