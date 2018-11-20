الأولى

اعلن النائب خليل أبل عزمه والنائبان الحميدي السبيعي وفيصل الكندري استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بعد أن نكث بتعهده بإحالة تقرير اللجنة الوزارية في شأن التحقيق باستجوابه السابق الى المجلس أول من أمس الأحد كما كان مقرراً في الجلسة الماضية لمجلس الأمة. وقال أبل: حسب معلوماتي فان لدينا عشرة مضمونين لطرح الثقة في وزير النفط. وبين أبل أن تقديم استجواب الوزير الرشيدي سيكون بعد استجواب رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، داعيا من اسماهم وزراء العبء إلى الاستقالة لكي يستريحوا ويريحوا المجلس من الخوض في شبهاتهم.

من جانبه قال النائب الكندري إن وزير النفط تلقى أوامر من الرئيس التنفيذي للبترول بعدم تقديم التقرير للمجلس. وعلق بقوله: غريبة جرأة وزير النفط... بس ما ألومه لأنه يظن أنه مازال موظفا عند الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني. وأكد بقوله: استجواب وزير النفط الثلاثي هو حقيقي وليس مجرد تهديد.

من جانبه أكد النائب أحمد الفضل أن استجواب وزير النفط الذي أعلن عنه الاخوة النواب مستحق ومتناسب مع التدرج بالمحاسبة، معلقا بالقول: نحن نتحدث عن مصيبة تفوق الداو!

وبين ان استحقاق الاستجواب أتى بعد تخلف وزير النفط عن تنفيذ قرار المجلس الذي ألزمه بتقديم تقرير لجنة التحقيق الوزارية بشأن ما ورد من مخالفات جسيمة في الاستجواب الاخير المقدم لوزير النفط بحد أقصى أول من أمس الأحد.

من جانبه أعلن النائب عبدالوهاب البابطين تأييده ودعمه لاستجواب وزير النفط وكذلك استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وتساءل البابطين في تصريح له امس: أين التقرير الذي وعدنا وزير النفط الرشيدي باحالته للمجلس؟ هل يوجد أكثر من هذا استهزاء بالمؤسسة التشريعية؟؟

بدوره، أعرب النائب عادل الدمخي عن رفضه بصورة قاطعة احالة استجواب رئيس الوزراء إلى التشريعية أو الدستورية أو أن تكون الجلسة سرية.