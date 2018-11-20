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الرياض - الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ان المملكة العربية السعودية ستواصل جهودها لمعالجة ازمات المنطقة وقضاياها، مشددا في كلمة افتتح بها اعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي امس على ان القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى مطالبا المجتمع الدولي وضع حد لبرنامج النظام الايراني النووي ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار. واكد الملك سلمان ان المملكة ستواصل منهج نشر الوسطية والتسامح والاعتدال... (طالع ص 18).

وشدد خادم الحرمين في كلمته على ان القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الى ان يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة. مؤكدا على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة من اجل انهاء الحرب في اليمن. وقال الملك سلمان ان وقوفنا الى جانب اليمن لم يكن خيارا بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من ايران. وأضاف ان المملكة تدعم التوصل لحل سياسي بشأن الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية.

كما دعا الى وضع حد لبرامج طهران النووية والصاروخية الباليستية، مضيفا ان نشاطات النظام الايراني تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الى استمرار دور السعودية القيادي بالمنطقة، وفي مكافحة الارهاب.

كما دعا الملك سلمان الى حل سياسي في سورية، يضمن عودة اللاجئين الى وطنهم. وفيما يتعلق بالشأن العراق، اوضح: اننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين الى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

من جهة اخرى، قال الملك سلمان نعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في اداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد ان هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

وقال خادم الحرمين الشريفين ان المواطن السعودي هو المحرك الأساس للتنمية في البلاد وأداتها الفاعلة وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الانجاز وأمل المستقبل والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة. واضاف وجهنا ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية واعداد الجيل الجديد.

واكد خادم الحرمين الشريفين اننا نتمسك بالشريعة الاسلامية منهجا ونتبنى قيم الوسطية والتسامح والاعتدال مشيرا ان السعودية ستواصل نشر الوسطية والتسامح والاعتدال.