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الرياض - كونا - د.ب.أ: نفت الرئاسة العراقية أمس أن تكون بغداد تلعب «دور الوساطة» بين السعودية وإيران. ونشرت الرئاسة، على موقعها الإلكتروني، «نفيا وتوضيحا» لخبر نشرته وسائل إعلام خليجية بأن «إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني».

وقال بيان الرئاسة العراقية «انه فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية برهم صالح الأخيرة فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته من أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة». من جهة ثانية اعرب صالح خلال لقاء جمعه أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني تطلعه إلى ان تشهد العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمو والتطور. ونقل بيان لأمانة مجلس التعاون عن صالح القول ان ذلك يأتي تأكيدا لما يجمع بين دول مجلس التعاون والعراق من روابط الأخوة والمحبة والتاريخ المشترك والمصير الواحد وسعيا لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.