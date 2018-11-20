loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

من المسؤول عن فوضى التأمين الصحي للوافدين؟!

شايع النبهان
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

فيما كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية محمد السبيعي عن العمل على انهاء مشكلة أو ازمة التسجيل في التأمين الصحي للوافدين بالقريب العاجل عبر اجتماع سيعقد خلال الأيام القادمة مع الشركة المتعهدة باستقبال الطلبات عاشت مراكز الضمان الصحي حالة من الفوضى الكبيرة مع توافد المئات من المقيمين لإنجاز معاملات التأمين الصحي تمهيداً لتجديد إقاماتهم.
ورغم ان هذه المشكلة تكررت للعام الثاني على التوالي الا ان المراجعين اكدوا انهم لم يلتمسوا اي اهتمام لمعاناتهم اليومية محملين وزارة الصحة المسؤولية للحالة التي وصلوا لها بالاضافة الى الغرامات التي تفرض عليهم نتيجة انتهاء اقاماتهم لعدم اتمام معاملات التأمين الصحي.
وكشفت مصادر صحية مخاطبة الوزارة لشركة الخدمات العامة بوقف تقديمها خدمة إنجاز المعاملات المتميزة السريعة، التزاماً بملاحظات ديوان المحاسبة، الأمر الذي جعل الفوضى تسود والطوابير تمتد إلى أكثر من نصف كيلو متر، في مشهد متكرر أمام مراكز تسجيل وإصدار بطاقات الضمان والتأمين الصحي في الجابرية وخيطان ومنطقة الصباح.
المراجعون اكدوا انهم لم يعتادوا مثل هذا الأمر في الكويت، داعين الوزارة لوضع حلول عملية للموقف التي وضعت فيه المراجعين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة