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أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني امس أهمية عدم الانسياق وراء التجاوزات الصادرة عن البعض عبر عدد من المنابر الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان «تلك الأصوات الفردية لن تستطيع النيل من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين».

وشدد القوني في بيان صحافي على عمق واستراتيجية الروابط التي تجمع بين مصر والكويت وتجذر العلاقات بين البلدين والشعبين. وثمن السفير المصري التصريحات الايجابية لكل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالإضافة «إلى ما لمسناه في الأيام الأخيرة من رفض الغالبية العظمى من الشعبين المصري والكويتي لأي محاولة لتعكير صفو العلاقات بين البلدين».

وأكد القوني ان «أي إساءات في حق الدول وشعوبها غير مقبولة»، مشيرا إلى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب التركيز على دفع العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع المجالات.

ولفت الى لقائه بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس لبحث الاستعدادات لعقد الدورة الـ 12 من اللجنة الوزارية المشتركة والمقرر عقدها الشهر المقبل، مؤكدا ان اللجنة تمثل محطة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المعنية فضلا عن التباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأوضح السفير المصري أن الدورة المقبلة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة بين البلدين، مشيرا الى ان الجانبين يعملان حاليا على اتخاذ كل التدابير اللازمة لانجاز مقررات الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة بما يتناسب مع أهمية العلاقات القائمة بينهما.