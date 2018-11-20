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كشفت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار ان هناك ما يقارب 400 شخص يصاب بالفشل الكلوي النهائي في الكويت سنوياً مرجحة الاسباب الى انتشار مرضي السكر والضغط ومضاعفاتهما، مؤكدة ان النصف من هؤلاء مرشحون لزراعة كلية جديدة.

ولفتت في تصريح لها امس أنه على الرغم من توافر الإمكانات الطبية في البلاد لإجراء عمليات زراعة الكلى الا ان نقص المتبرعين يعد عقبة رئيسة في ذلك وهي مشكلة تعاني منها اغلب دول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وقالت: بسبب ذلك يضطر المرضى للتكدس في مراكز الغسيل الكلوي أو تكبد عناء السفر لشراء كلى وزراعتها في مراكز تجارية غير مرخصة تفتقر إلى ادنى الإمكانات الضرورية لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة ما يزيد من مضاعفات الاجراء الجراحي وتفاقم معاناة المرضى.

واضافت: لذا تتجلى أهمية التبرع لحل مشكلة نقص الأعضاء بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرة الى ان وزارة الصحة خطت خطوات فعالة للبدء في عمليات زارعة القلب في المستقبل القريب. وهنأت النجار قسم زراعة الأعضاء بنجاح برنامج توفير الأعضاء من الوفيات، لافتة إلى ان الكويت تعتبر الدولة الأولى على مستوى الدول العربية والثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط في عدد المتبرعين بعد الوفاة لكل مليون نسمة. من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء رئيس قسم زراعة الاعضاء بوزارة الصحة، د. مصطفى الموسوي ان هناك أكثر من 300 شخص على قائمة الانتظار لزراعة الكلى بالاضافة الى وجود أكثر من 1800 شخص يداومون على الغسيل الكلوي في الكويت.