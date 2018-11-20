loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الدستورية» حددت 25 الحالي للنظر في الطعن على المادة «16»

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

أعلنت المحكمة الدستورية امس تحديد جلسة الـ 25 من شهر نوفمبر الحالي للنظر في الطعن المباشر بعدم دستورية المادة الـ 16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكانت المحكمة أعلنت في مطلع نوفمبر الحالي تحديد غرفة مشورة في الـ 14 من الشهر والتي تأجلت إلى جلسة أمس لنظر الطعن المباشر رقم (5) لسنة 2018 «طعن مباشر دستوري» المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقالت المحكمة آنذاك إن الطعن قدم بـ «عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك فيما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82) من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سقوط عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة