الأولى

وافقت اللجنة التشريعية على منح الجنسية الكويتية لغير المسلم وتعديل القانون السابق الذي يشترط أن يكون مسلما من يحصل على الجنسية وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الناس.

وأكد مقرر اللجنة خليل أبل ان اللجنة نظرت 3 طلبات رفع حصانة عن النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ومحمد هايف، موضحا أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن الفضل والشطي، لافتا الى ان التصويت تم دون مشاركتهما، وتقرر رفعها عن هايف. وأضاف أبل في تصريح للصحافيين امس ان طلب رفع الحصانة عن الفضل جاء بناء على شكوى من جمعية الشفافية، أما النائب محمد هايف فجاء بدعوى قديمة وصلت الى التمييز مقدمة من النائبين صالح عاشور والشطي بسبب دعوى من أحد المغردين. وقال ان اللجنة خاطبت النائب هايف لحضور اجتماع اللجنة لتوضيح وجهة نظره بالدعوى المرفوعة ضده الا أنه لم يحضر.

وأضاف أبل ان اللجنة وافقت في اجتماعها الرابع على 18 اقتراح بقانون محالين لها واحالتهم الى اللجان المختصة، وهي تعديلات لقوانين حالية تتصل بكل من التسجيل العقاري، استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، حماية المستهلك، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، التأمينات الاجتماعية، منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة واخيرا صندوق دعم الاسرة.

كما وافقت اللجنة على اقتراحات بقوانين جديدة لانشاء مناطق اسكان عمالية، مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة، انشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين، تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، انشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، حماية تكافؤ الفرص، زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها، انشاء صندوق تأمين صحي للرياضيين، نقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية واخيرا الاحكام الخاصة بالبعثات الدراسية.

ومن جانب اخر، زكت لجنة حقوق الانسان والمرأة النائب عادل الدمخي رئيساً والنائب الحميدي السبيعي مقرراً.